معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک پرحجم و سنگین در اکثر معابر و بزرگراه‌های شهر تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان-  سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر و بزرگراه‌های شهر تهران گفت: 

مسیر غرب به شرق بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره) و بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی، بار ترافیک پرحجم و سنگینی را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی پرحجم و سنگین می‌باشد. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج  بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹دی تا تونل توحید بار ترافیکی پرحجم و سنگین است.

