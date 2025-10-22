باشگاه خبرنگاران جوان - سیداسدالله هاشمی مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین با بیان اینکه ۸۸۶ واحد صنعتی استان در نیمه نخست امسال مورد پایش و سرکشی کامل از سوی کارشناسان این اداره کل قرار گرفتند، گفت: در این مدت ۴۸۲ اخطار برای واحدهای آلاینده صادر و ۲۸ مورد که اصلاحی در روند کار خود نداشتند به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی افزود: با توجه به اولویت نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، پایشهای صورت گرفته براساس اولویت ریسک زیست محیطی، تمرکز اصلی بر صنایع با پتانسیل آلودگی بالا و صنایع مادر مانند پتروشیمیها، واحدهای تولیدی، ریختهگری، صنایع شیمیایی و تولید شوینده، صنایع کشاورزی، معدنی، بازیافت و سایر واحدهایی از این دست بوده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین ادامه داد: جزییات پایشهای صورت گرفته، بررسی گزارشهای خوداظهاری، ارزیابی سیستمهای کنترل آلودگی هوا (مانند اسکرابرها و بگفیلترها) و همچنین نمونهبرداری از پسابهای خروجی به منظور انطباق با استانداردهای محیط زیست و حد مجاز آن بوده است.
هاشمی با اشاره به اخطارهای رسمی صادر شده به واحدهای صنعتی که الزامات زیست محیطی را رعایت نکردهاند، تاکید کرد: با توجه به اینکه این اداره کل به هیچ عنوان از فعالیت واحدهایی که آلایندگی دارند، کوتاه نخواهد آمد لذا در صورت لزوم با واحدهای یاد شده اعمال قانون کرده و با قاطعیت برخورد میکند، در همین رابطه نیز طی ۶ ماه نخست امسال ۴۸۲ اخطار رسمی زماندار به واحدهایی که استانداردهای لازم را زیر پا گذاشته و موجب آلودگی هوا، آب و یا خاک شدهاند، براساس ماده ۱۱ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صادر گردیده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین یادآور شد: در همین رابطه، برای واحدهایی که پس از دریافت اخطار کتبی در مهلت قانونی اصلاحی در روند کاری خود صورت نداده و یا اینکه تخلف آنها آن چنان گسترده بوده که نیاز به رسیدگی فوری از سوی دستگاه قضایی داشتهاند، هیچ مماشاتی صورت نگرفته تا جایی که ۲۸ شرکت و کارخانه به دلیل تداوم تخلفات خود به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
هاشمی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه آزمایشگاه معتمد توسط این اداره کل را یادآور شد و افزود: در همین رابطه و در نیمه نخست سال جاری ۸۸۶ واحد صنعتی و تولیدی توسط آزمایشگاههای معتمد این اداره کل مورد پایش قرار گرفتند و برای اطمینان بیشتر از صحت نتایج، کارشناسان پایش و آزمایشگاه ما نیز به صورت همزمان و تصادفی، بخشی از نمونههای اخذ شده را مورد ارزیابی خود قرار دادهاند.
وی اضافه کرد: در مجموع، عملکرد نیمه نخست امسال نشان داده که عزم جدی و روند رو به رشد این اداره کل برای حفظ محیط زیست استان قزوین وجود داشته، اگرچه هنوز چالشهایی نظیر مدیریت پسماندهای غیرمجاز در برخی از مناطق روستایی و همچنین به روز رسانی برخی از تجهیزات کنترلی در صنایع قدیمی استان وجود دارد.
مدیرکل محیط زیست استان قزوین اضافه کرد: البته با توجه به موارد موجود، در نیمه دوم امسال به طور جدی مسایل و معضلات یاد شده را پیگیری خواهیم کرد، این در حالی است که از همه فعالان اقتصادی درخواست داریم تا مسایل مربوط به استاندارهای زیست محیطی را رعایت کرده و آنها را نه به عنوان یک مانع، بلکه یک ضرورت برای پایداری کسب و کار خود و توسعه پایدار تلقی کنند.
منبع: ایرنا