مقامات آمریکایی اعلام کردند یک مرد پس از کوبیدن خودروی خود به دروازه امنیتی در ورودی کاخ سفید، توسط سرویس مخفی بازداشت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات آمریکایی اعلام کردند که یک مرد را پس از کوبیدن خودرویش به موانع امنیتی بیرون کاخ سفید، در ساعات پایانی روز سهشنبه بازداشت کردهاند.
آژانس سرویس مخفی ایالات متحده اعلام کرد که این مرد در ساعت ۲۲:۳۷ شب سهشنبه (به وقت محلی) با دروازه امنیتی در ورودی کاخ سفید برخورد کرده و بلافاصله دستگیر شد.
مقامات سرویس مخفی در بیانیهای گفتند که بازرسان خودروی او را جستوجو کرده و مطمئن شدند که خطری در پی ندارد. آنها فورا هیچ اطلاعات اضافی درباره این حادثه، هویت راننده، یا انگیزههای احتمالی او ارائه نکردهاند.
سرویس مخفی اضافه کرد که در زمان وقوع حادثه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید حضور داشت. اگرچه کاخ سفید به حالت قفل کامل (Lockdown) در نیامد، اما جاده منتهی به دروازه تا زمان بکسل شدن خودرو توسط پلیس، مسدود خواهد ماند.
منبع: آر تی