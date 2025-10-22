باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسنزاده شامگاه سه شنبه در نشست هماندیشی با روسای اتاق های بازرگانی آبادان، خرمشهر و برخی از اتاق های بازرگانی سراسر کشور مهمترین دغدغه اتاق ایران توسعه مهارت و آموزش خواند و اظهار کرد: با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرحی اجرا شده که بر اساس آن دانشجویان نخبه پیش از فارغالتحصیلی به واحدهای تولیدی اعزام و مهارتآموزی میشوند تا از مهاجرت آنان جلوگیری شود.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه فنیوحرفهای نیز بورسیههایی برای تامین نیروی ماهر تعریف شده است.
حسن زاده با اشاره به آمادگی اتاق برای توسعه اقتصادی، نمایشگاهی و گردشگری خوزستان گفت: ظرفیتهای عظیم خوزستان در صنعت و تجارت نیازمند همراهی جدی است و آمادگی کامل برای همکاری در توسعه گردشگری، اقتصادی و نمایشگاهی خوزستان وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: اگر شرایط واگذاری یا مدیریت نمایشگاه آبادان یا خرمشهر فراهم شود، اتاق ایران آماده همراهی و حمایت است و خود را خدمتگزار بخش خصوصی میدانیم.
وی ظرفیت اقتصادی خوزستان را فراتر از بسیاری از استانها دانست و افزود: خوزستان از گذشته یکی از قطبهای بزرگ اقتصادی ایران بوده و امروز نیز با وجود برخی کمتوجهیها، همچنان دارای ظرفیتهای عظیم در صنعت، تجارت و گردشگری است.
حسن زاده همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و حماسه خرمشهر بیان کرد: ایثارگری مردم خوزستان بهویژه در خرمشهر، سرمایهای معنوی و ماندگار برای تاریخ ایران است و همواره در قلب ملت جای دارند.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به همدلی ملت ایران در بحرانهای اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه اضافه کرد: همبستگی مردم ایران و همراهی فعالان اقتصادی در تأمین نیازهای کشور نشان داد که روح ملیگرایی و مسئولیتپذیری همچنان زنده است.
وی با تبریک روز ملی صادرات و قدردانی از صادرکنندگان کشور افزود: صادرات در شرایط سخت اقتصادی امروز نشان از اراده و توان فعالان اقتصادی دارد.
حسن زاده ادامه داد: اتاق ایران آماده است در تمامی برنامهها، از برگزاری نمایشگاههای بینالمللی تا حمایت از کسبوکارها، در کنار استانها بهویژه خوزستان و شهرستان های آبادان و خرمشهر باشد.