رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حسن‌زاده با تاکید بر اهمیت آموزش و تربیت نیروی انسانی گفت: طرح مشترکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای توسعه مهارت آموزی دانشجویان نخبه به منظور جلوگیری از مهاجرت آنها به اجرا درآمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - صمد حسن‌زاده شامگاه سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با روسای اتاق های بازرگانی آبادان، خرمشهر و برخی از اتاق های بازرگانی سراسر کشور مهم‌ترین دغدغه اتاق ایران توسعه مهارت و آموزش خواند و اظهار کرد: با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرحی اجرا شده که بر اساس آن دانشجویان نخبه پیش از فارغ‌التحصیلی به واحدهای تولیدی اعزام و مهارت‌آموزی می‌شوند تا از مهاجرت آنان جلوگیری شود.

وی ادامه داد: همچنین در حوزه فنی‌وحرفه‌ای نیز بورسیه‌هایی برای تامین نیروی ماهر تعریف شده است.

حسن زاده با اشاره به آمادگی اتاق برای توسعه اقتصادی، نمایشگاهی و گردشگری خوزستان گفت: ظرفیت‌های عظیم خوزستان در صنعت و تجارت نیازمند همراهی جدی است و آمادگی کامل برای همکاری در توسعه گردشگری، اقتصادی و نمایشگاهی خوزستان وجود دارد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اظهار کرد: اگر شرایط واگذاری یا مدیریت نمایشگاه آبادان یا خرمشهر فراهم شود، اتاق ایران آماده همراهی و حمایت است و خود را خدمتگزار بخش خصوصی می‌دانیم.

وی ظرفیت اقتصادی خوزستان را فراتر از بسیاری از استان‌ها دانست و افزود: خوزستان از گذشته یکی از قطب‌های بزرگ اقتصادی ایران بوده و امروز نیز با وجود برخی کم‌توجهی‌ها، همچنان دارای ظرفیت‌های عظیم در صنعت، تجارت و گردشگری است.

حسن زاده همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و حماسه خرمشهر بیان کرد: ایثارگری مردم خوزستان به‌ویژه در خرمشهر، سرمایه‌ای معنوی و ماندگار برای تاریخ ایران است و همواره در قلب ملت جای دارند.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران همچنین با اشاره به همدلی ملت ایران در بحران‌های اخیر از جمله جنگ ۱۲ روزه اضافه کرد: همبستگی مردم ایران و همراهی فعالان اقتصادی در تأمین نیازهای کشور نشان داد که روح ملی‌گرایی و مسئولیت‌پذیری همچنان زنده است.

وی با تبریک روز ملی صادرات و قدردانی از صادرکنندگان کشور افزود: صادرات در شرایط سخت اقتصادی امروز نشان از اراده و توان فعالان اقتصادی دارد.

حسن زاده ادامه داد: اتاق ایران آماده است در تمامی برنامه‌ها، از برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی تا حمایت از کسب‌وکارها، در کنار استان‌ها به‌ویژه خوزستان و شهرستان های آبادان و خرمشهر باشد.

Germany
ناشناس
۱۶:۱۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یکی از علت های مهم مهاجرت اینه که کسی سر جای خودش نیست
پست مهم در دست ادمهای بیسواد ریا کار است
کدام نخبه یا دانشمندی دوست داره چنین افرادی بهش امر و نهی کنه
۰
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۶:۱۵ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
نخبه دانشمند کار کنه زحمت بکشه و اختراع کنه / اوخت حاصل دسترنجش یه عده بیسواد مفت خور بخورن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
با کارهای مفید لطفا اجازه ندهید نخبه ها از ایران دلسرد شده و بروند البته نخبه نه چندتا بازیگر بی کیفت غربزده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
گل دوزی و نجاری یاد میدین
۱
۰
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۲۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
گماردن ادمهای بیسواد در راس قدرت باعث سر خوردگی پرسنل اون اداره یاوزارت خونه میشه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دانشجویی که نخبه باشه به مهارت آموزی شما نیاز نداره کاری که شما باید انجام بدین افراد نخبه را سربازی نبرین
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۱ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۱
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
یعنی در وزارت راه و شهر سازی یه ادم با تجربه تر و دانشمند تر و باسواد تر وجود نداشت که فرق بین لودر و بولدزر را بدونه که بشه وزیر ؟؟
۰
۲
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۰:۱۸ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
فعلا اینجا با کار و تلاش و علم اموزی بجایی نمیرسی
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خخخخخ شوخی نکن خنده ام میاد
۱
۰
پاسخ دادن
