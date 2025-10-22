سازمان ملل متحد هشدار داد کاهش شدید بارندگی در افغانستان، این کشور را در معرض تکرار خشکسالی فاجعه‌بار سال ۲۰۱۸ قرار داده که می‌تواند میلیون‌ها نفر را با گرسنگی مواجه کرده و بحران انسانی موجود را عمیق‌تر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (اوچا) با انتشار گزارشی هشدار داد که کاهش شدید بارندگی در افغانستان، این کشور را در آستانه یک خشکسالی گسترده مشابه فاجعه سال ۲۰۱۸ قرار داده است.

بر اساس این گزارش، میزان بارندگی در سراسر افغانستان در سال جاری میلادی پایین‌تر از حد میانگین بوده و خطر وقوع خشکسالی در بخش‌های شمالی، شمال‌شرقی، مرکزی و غربی این کشور جدی است. شرایط کنونی شباهت هشداردهنده‌ای به خشکسالی سال ۲۰۱۸ دارد؛ بحرانی که در آن بیش از ۳۰۰ هزار نفر آواره شدند و حدود ۳.۶ میلیون نفر با ناامنی غذایی در سطح اضطراری مواجه شدند.

در این گزارش تأکید شده که نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان برای بقا به کمک‌های فوری نیاز دارند. این وضعیت در کنار بحران‌های همزمانی چون زلزله‌های مرگبار، بازگشت گسترده مهاجران و کمبود شدید بودجه بشردوستانه، یک فاجعه انسانی در حال وقوع را نوید می‌دهد.

اوچا همچنین هشدار داد که زنان و دختران افغان به دلیل محدودیت‌های اجتماعی و محرومیت از آموزش و اشتغال، در معرض بیشترین آسیب قرار دارند و کمک‌های بشردوستانه همچنان تنها خط نجات آنان محسوب می‌شود.

پیش از این، سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز درباره تأثیر ویرانگر خشکسالی بر محصولات کشاورزی و معیشت روستایی هشدار داده بود.

