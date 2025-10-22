باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ مهدی بختیاری‌زاده در نشست تخصصی تشریح مدل‌های مطلوب بهره‌برداری از مراکز عرضه سازمان مدیریت میادین که با حضور مصطفی عراقی رئیس گروه مطالعات ساماندهی مشاغل میادین و آرامستان‌ها مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، اسماعیل کرمی دهکردی و عنایت عباسی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مهدی شعبان‌زاده عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: در عصر کنونی بحثی که همواره سازمان‌ها و سیتم‌های فعال باید به آن توجه کنند؛ به روز رسانی دانش و تجربیات است.

وی با بیان اینکه ضرورت هماهنگی سازمان‌ها با تغییرات زمانی در شرایط کنونی بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: سازمان میادین میوه و تره بار نیز از این امر مستثنی نیست کما اینکه این سازمان با توجه به اینکه در ابتدای انقلاب با مصوبه شورای انقلاب تاسیس شد اما در طول 4 دهه گذشته براساس اقتضائات جامعه در خط مشی و برنامه‌ریزی‌های خود شاهد تغییراتی بود.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: باید اکنون در سازمان میادین یک افق دید داشته باشیم تا براساس چشم انداز سازمان جایگاه خودمان را در عرضه محصولات حفظ کرده و نقش پررنگ‌تری در این عرصه داشته باشیم.

وی بیان کرد: بهره‌گیری از دانش روز و آکادمیک یکی از راهبردهایی است که باید مد نظر قرار گیرد و با دانش تجربی که در دل سازمان وجود دارد تلفیق شود چرا که این اتفاق باعث می‌شود تا یک برنامه راهبردی مشخص، اجرایی و کارآمدی در پیش رو داشته باشیم.

بختیاری‌زاده با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان یک حلقه وصل بین مدیران اجرایی و بخش علمی نقش خود را به خوبی ایفا می‎کند، تاکید کرد: مطالعاتی که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس انجام شده یک گام رو به جلویی است تا سازمان میادین الگوی خدمت رسانی و درآمدزایی خود را به روز رسانی کند و هماهنگ با تغییرات جامعه کنونی به حرکت خود ادامه دهد.

بر اساس این گزارش عنایت عباسی گزارشی از روند انجام پژوهش بازطراحی الگوی کسب و کار سازمان میادین میوه و تره‌بار مبتنی بر جایگاه‌ها و ظرفیت‌ها ارائه کرد و همچنین اسماعیل کرمی دهکردی نیز به تشریح ارتباط این پژوهش در راهکارهای اجرایی مدیریتی برای ایجاد تغییرات موثر در سازمان صحبت کرد. در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران اجرایی سازمان میادین برگزار شد.