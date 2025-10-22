مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران به لزوم بهره‌مندی از دانش علمی به منظور رسیدن به چشم‌انداز ترسیم شده سازمان تاکید کرد.

مهدی بختیاری‌زاده در نشست تخصصی تشریح مدل‌های مطلوب بهره‌برداری از مراکز عرضه سازمان مدیریت میادین که با حضور مصطفی عراقی رئیس گروه مطالعات ساماندهی مشاغل میادین و آرامستان‌ها مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، اسماعیل کرمی دهکردی و عنایت عباسی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس و مهدی شعبان‌زاده عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی گفت: در عصر کنونی بحثی که همواره سازمان‌ها و سیتم‌های فعال باید به آن توجه کنند؛ به روز رسانی دانش و تجربیات است. 

وی با بیان اینکه ضرورت هماهنگی سازمان‌ها با تغییرات زمانی در شرایط کنونی بیش از پیش احساس می‌شود، افزود: سازمان میادین میوه و تره بار نیز از این امر مستثنی نیست کما اینکه این سازمان با توجه به اینکه در ابتدای انقلاب با مصوبه شورای انقلاب تاسیس شد اما در طول 4 دهه گذشته براساس اقتضائات جامعه در خط مشی و برنامه‌ریزی‌های خود شاهد تغییراتی بود. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران ادامه داد: باید اکنون در سازمان میادین یک افق دید داشته باشیم تا براساس چشم انداز سازمان جایگاه خودمان را در عرضه محصولات حفظ کرده و نقش پررنگ‌تری در این عرصه داشته باشیم. 

وی بیان کرد: بهره‌گیری از دانش روز و آکادمیک یکی از راهبردهایی است که باید مد نظر قرار گیرد و با دانش تجربی که در دل سازمان وجود دارد تلفیق شود چرا که این اتفاق باعث می‌شود تا یک برنامه راهبردی مشخص، اجرایی و کارآمدی در پیش رو داشته باشیم.

بختیاری‌زاده با بیان اینکه مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان یک حلقه وصل بین مدیران اجرایی و بخش علمی نقش خود را به خوبی ایفا می‎کند، تاکید کرد: مطالعاتی که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس انجام شده یک گام رو به جلویی است تا سازمان میادین الگوی خدمت رسانی و درآمدزایی خود را به روز رسانی کند و هماهنگ با تغییرات جامعه کنونی به حرکت خود ادامه دهد. 

بر اساس این گزارش عنایت عباسی  گزارشی از روند انجام پژوهش بازطراحی الگوی کسب و کار سازمان میادین میوه و تره‌بار مبتنی بر جایگاه‌ها و ظرفیت‌ها ارائه کرد و همچنین اسماعیل کرمی دهکردی نیز به تشریح ارتباط این پژوهش در راهکارهای اجرایی مدیریتی برای ایجاد تغییرات موثر در سازمان صحبت کرد. در پایان نیز جلسه پرسش و پاسخ با حضور مدیران اجرایی سازمان میادین برگزار شد.

