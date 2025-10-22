علیرضا پور شکوری کارگردان فیلم کوتاه هدیه‌ای برای فردا از جزئیات تولید این اثر سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور -  چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۷ مهر ماه تا ۲ آبان ماه در پردیس سینمایی ایران‌مال درحال برگزاری است.

آثار این جشنواره در بخش سینمای ایران، شامل پنج بخش مستند، اقتباسی، داستانی، پویانمایی و تجربی پیش روی علاقه‌مندان به نمایش در می‌آیند که پویانمایی «هدیه‌ای برای فردا» به کارگردانی علیرضا پور شکوری یکی از آثار جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران است.

شکوری درباره موضوع فیلم کوتاه  هدیه‌ای برای فردا گفت: انیمیشن کوتاه هدیه ای برای فردا با موضوع امنیت و آرامش زنان در خانواده ساخته شده است. هدیه ای برای فردا با زبانی غیرمستقیم به اهمیت امنیت زنان در خانواده ایرانی می‌پردازد که معنای خانه در گرو این اتفاق است.

وی دلیل تصمیم ساخت این اثر را اینگونه توضیح داد که انیمیشن هدیه‌ای برای فردا در ابتدا با هدف فرهنگ سازی به منظور برنامه ریزی اقتصادی برای آینده زنان خانه دار ساخته شد. این پویانمایی در واقع یک تیزر فرهنگی کوتاه بود که زنان خانه دار و دختران را به سرمایه‌گذاری برای آینده ترغیب کرد‌.

شکوری در پاسخ به این سوال که چرا عنوان فیلم هدیه ای برای فردا انتخاب شد؟ گفت: با توجه به ماموریت این انیمیشن کوتاه برای ترغیب مخاطب در جهت سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای آینده، نام این اثر هدیه ای برای فردا انتخاب شد.

کارگردان انیمیشن کوتاه هدیه‌ای برای فردا درباره تجربیات خود در زمینه فیلم کوتاه بیان کرد: بنده تحصیلات و تجربیاتم در زمینه انیمیشن و گرافیک متحرک است. در گرافیک متحرک سعی داریم که در کمترین زمان و با کمترین عناصر بصری، پیام خود را به مخاطب منتقل کنیم. به نظرم اینکه یک داستان در زمان کوتاه روایت شود، به جذابیت و تاثیرگذاری آن برای انتقال مفهوم به مخاطب می‌افزاید. البته کوتاه سخن گفتن حساسیت، قواعد خاص و دقت بالایی نیاز دارد.

