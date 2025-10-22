باشگاه خبرنگاران جوان- معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در پنجاه و پنجمین نشست هیئت امنای دانشگاه شاهد، بر ضرورت تدوین سند راهبردی این دانشگاه و گسترش همکاری‌های بنیاد شهید با دانشگاه شاهد تأکید کرد و گفت: بنیاد شهید با تمام توان درصدد است ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را در خدمت توسعه علمی، فرهنگی و زیرساختی این دانشگاه قرار دهد.

در این نشست، اوحدی با اشاره به ضرورت تدوین سند راهبردی دانشگاه شاهد، اظهار داشت: دانشگاه شاهد یکی از جامع‌ترین و ارزشمندترین دانشگاه‌های کشور است که با فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد و مقام معظم رهبری نیز همواره بر حمایت از این دانشگاه و تأمین بودجه آن تأکید داشته‌اند. این بار معنوی، مسئولیت همه ما را در حمایت از دانشگاه سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: در بنیاد شهید و امور ایثارگران با همه ظرفیت‌ها در تلاش هستیم تا توان علمی، فرهنگی و اجرایی بنیاد را در خدمت دانشگاه شاهد قرار دهیم. هدف ما این است که با تقویت زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام، جایگاه دانشگاه شاهد را به سطح مطلوب‌تری از نظر علمی و خدماتی برسانیم.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به طرح‌های عمرانی دانشگاه گفت: یکی از اولویت‌های ما تأمین مالی پروژه‌های عمرانی از جمله احداث خوابگاه‌های دانشجویی است. تلاش می‌کنیم با استفاده از منابع مالی داخلی و حمایت‌های بنیاد، عملیات تکمیل ساختمان‌ها را با سرعت بیشتری پیش ببریم تا شرایط تحصیلی مناسبی برای دانشجویان فراهم شود.

اوحدی در ادامه از برنامه اصلاح اساسنامه دانشگاه شاهد خبر داد و تصریح کرد: در حال بررسی و پیگیری اصلاح اساسنامه دانشگاه هستیم تا شرایطی فراهم شود که دانشگاه بتواند از ظرفیت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بهره‌مند شود. در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این موضوع با نگاه مثبت مورد استقبال قرار گرفته است.

وی با اشاره به نقش دانشگاه شاهد به عنوان یکی از یادگار‌های ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) گفت: این دانشگاه باید با ارتقای سطح علمی، پژوهشی و فرهنگی خود، دانش‌آموختگانی در تراز انقلاب اسلامی تربیت کند تا بتوانند در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کنند. ما در بنیاد شهید آمادگی کامل داریم تا در این مسیر، همه حمایت‌های لازم را از دانشگاه شاهد به عمل آوریم.

رئیس بنیاد شهید و امورایثارگران در پایان تأکید کرد: ضروری است با مدیریت مناسب در حوزه پذیرش دانشجو و تنظیم جغرافیای آموزشی، مسیر توسعه دانشگاه شاهد به‌صورت هدفمند طراحی شود و با ایجاد مشوق‌های مناسب، زمینه جذب استعداد‌های برتر در این دانشگاه فراهم شود. امیدواریم با همت اعضای هیئت امنا، مسئولان دانشگاه و پشتیبانی بنیاد شهید، شاهد شکوفایی بیش از پیش دانشگاه شاهد در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی باشیم.