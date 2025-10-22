باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
چرا اکثر تخلفات با خودرو در شب اتفاق می‌افتد؟ + فیلم

معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تصادفات رانندگی در شب نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگی پلیس راهور تهران بزرگ با حضور در برنامه شهر امن در مورد علت تصادفات رانندگی در شب توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
نظرات کاربران
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
تاریکی پوششی است برای خطا کردن دزدی کردن خلاف کردن و دیده نشدن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
چرا اکثر تخلفات رانندگی در شب اتفاق می‌افتد ؟!!..چون متخلفان دیده نمیشوند.و پلیس هم غایب است!..رقم ۸۰هزار نفر کشته و مصدوم تصادفات..نشانه ضعف و ناتوانی و پلیس در کنترل جادهاست..و عجیب اینستکه پلیس حاضر هم نیست از مردم در جهت کاهش این بلای خانمان‌سوز کمک بگیرد!!
