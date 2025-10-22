باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به اینکه میانجیگری و داوری به قدمت تاریخ بشر است، گفت: در جوامع اولیه مردم برای حل اختلاف به افراد کهنسال مراجعه میکردند ولی پس از پیشرفته شدن جوامع، حکومتها در این امر مداخله کرده و نهادهایی برای آن احداث کردند.
وی افزود: وقتی تشکیلات دولتی به جای مردم حل و فصل دعاوی را برعهده گرفت، به دلیل کثرت قوانین و تشریفات دولتی مسیر حل و فصل خصومتها طولانی و دشوار شد و این خاصیت گسترش دولتها در همه جوامع است.
رئیس مرکز حل اختلاف کشور با بیان اینکه امروز تلاش میشود تا امر مبارک حل اختلاف به نحو حداکثری به خود مردم سپرده شود تصریح کرد: این کانونها نقش مؤثری در کمک به ساماندهی حوزه داوری خواهد داشت.
وی داوری را در تلفیق با میانجیگری دارای معنا دانست و گفت: داور و میانجیگر وظیفه دارد تا در مسیر برقراری صلح و سازش تلاش کند.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی با اشاره به اینکه داوران باید ابتدا حق را شناسایی کرده و پس از تفهیم آن، در احقاق حق کوشش کنند اظهار کرد: داوران تا حد امکان از رای دادن اجتناب کرده و بیشتر در ایجاد مصالحه و سازش بین طرفین و اغنای آنها همت داشته باشند.
وی یکی از راهکارهای کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی را توسعه داوری و میانجیگری عنوان کرد و افزود: باید تلاشمان را برای توسعه داوری چند برابر کنیم.
معاون قوه قضاییه با بیان اینکه داوری بدون فرهنگسازی توسعه نمییابد، تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت صدا و سیما و فضای مجازی، سخنگاهها، هیئت ها، معلمان و ... در تولید انواع برنامههای متنوع تبلیغی، فرهنگساز و اطلاعرسان به مردم در حوزه داوری بهره گرفت.
مجید الهیان رئیس کل دادگستری استان گیلان نیز در ابتدای این همایش با خیر مقدم به مهمانان به نقش مهم داوری در کاهش ورودی پروندهها ظهار کرد: داوری از مصادیق بارز جایگزین رسیدگیهای قضایی است و یکی از بهترین راهکارها برای کاهش ورودی پروندهها است.
وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ داوری در جامعه موجب حل بسیاری از اختلافات خواهد شد گفت: صلح یاران، داوران و اعضای شورای حل اختلاف نقش مهمی در صلح و سازش داشته و فعالیت هدفمند کانونهای داوری، کاهش چشمگیر پروندهها و حل و فصل سریع دعاوی در استان را به دنبال خواهد داشت.
در پایان جلسه، از نشان کانون داوران حرفهای استان رونمایی شد و همچنین تعدادی از داوران حرفهای و میانجیگران با انجام مراسم تحلیف و قرائت سوگندنامه پروانههای فعالیت خود را دریافت و کار خود را صورت رسمی آغاز کردند.