به گزارش یدیعوت آحارونوت، با برکناری هانگبی و کناره‌گیری سایر مقامات، نتانیاهو تنها مقام اسرائیلی است که هنوز بهای شکست هفتم اکتبر را نپرداخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی یدیعوت احارونوت در گزارشی تاکید کرد که دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. شب گذشته با برکناری تساحی هانگبی تقریبا همه چیز به پایان رسید. از این پس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر (رژیم تروریستی) اسرائیل تنها مقام ارشد مسئولی است که هنوز بهای نقش خود در شکست هفتم اکتبر را نپرداخته است.

این روزنامه صهیونیستی تاکید کرد که رئیس ستاد کل ارتش، وزیر جنگ، رئیس شاباک (سرویس امنیت داخلی رژیم)، رئیس اطلاعات نظامی، فرمانده لشکر جنوب، فرمانده لشکر غزه، همگی به خانه‌های خود بازگشتند؛ هر کس که در بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل شریک بود، مجبور شد مسئولیت را بپذیرد.

شایان ذکر است که نتانیاهو در ابتدا هانگبی را به دلیل روابط دوستانه منصوب کرد، اما بعدها اختلافات اساسی در مسائل امنیتی، از جمله عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه موسوم به «ارابه‌های گیدئون»، حمله به قطر، پرونده تبادل اسرا با حماس و نحوه پیشبرد جنگ، بالا گرفت.

پس از اینکه هانگبی با عملیات ارابه‌های گیدئون دو مخالفت کرده و حمایت خود را از توافق مرحله به مرحله با حماس ابراز کرد، نتانیاهو هم نسخه وی را پیچید و تصمیم به برکناری او گرفت. اختلافات زمانی به اوج خود رسید که هانگبی در سفر اخیر نتانیاهو به واشنگتن، او را همراهی نکرد. این اقدام عملاً به عنوان برکناری به دلیل اختلافات در نحوه مدیریت جنگ تلقی شد.

منبع: کانال تلگرانی شهاب

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
باید نتانیاهو را با ده ها موشک فوق سنگین به درک واصل کنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر نتانیاهوی خونخوار ووحشی
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از حضرت على (ع) روایت شده كه فرمود: به پیغمبر اكرم (ص) عرض كردم :


 یا رسول الله (ص) أمنا آل محمد المهدى أم من غیرنا ؟


اى رسول خدا مهدى از ما اهل بیت است یا از غیر ما

پيامبر (ص) فرمود :

او از ماست خداوند دین را به وسیله او ختم كند چنان كه توسط ما گشود ، مردم به وسیله ما از آشوبها نجات یابند چنان كه از منجلاب شرك بیرون آمدند، دلهاى آنها را به هم پیوند دهد و بعد از دشمنیها آنها را با هم برادر كند، چنان كه بعد از نجات از شرك ، آنها را با هم برادر دینى کرد.

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن

اَللّٰهُمَّ عَجِّلْ لِوَلیِّکَ الْفَرَج اِلٰهیٖ آمّیٖن
۰
۲
پاسخ دادن
