باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه صهیونیستی یدیعوت احارونوت در گزارشی تاکید کرد که دیگر هیچ بهانه‌ای باقی نمانده است. شب گذشته با برکناری تساحی هانگبی تقریبا همه چیز به پایان رسید. از این پس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر (رژیم تروریستی) اسرائیل تنها مقام ارشد مسئولی است که هنوز بهای نقش خود در شکست هفتم اکتبر را نپرداخته است.

این روزنامه صهیونیستی تاکید کرد که رئیس ستاد کل ارتش، وزیر جنگ، رئیس شاباک (سرویس امنیت داخلی رژیم)، رئیس اطلاعات نظامی، فرمانده لشکر جنوب، فرمانده لشکر غزه، همگی به خانه‌های خود بازگشتند؛ هر کس که در بزرگترین شکست تاریخ اسرائیل شریک بود، مجبور شد مسئولیت را بپذیرد.

شایان ذکر است که نتانیاهو در ابتدا هانگبی را به دلیل روابط دوستانه منصوب کرد، اما بعدها اختلافات اساسی در مسائل امنیتی، از جمله عملیات زمینی ارتش اسرائیل در غزه موسوم به «ارابه‌های گیدئون»، حمله به قطر، پرونده تبادل اسرا با حماس و نحوه پیشبرد جنگ، بالا گرفت.

پس از اینکه هانگبی با عملیات ارابه‌های گیدئون دو مخالفت کرده و حمایت خود را از توافق مرحله به مرحله با حماس ابراز کرد، نتانیاهو هم نسخه وی را پیچید و تصمیم به برکناری او گرفت. اختلافات زمانی به اوج خود رسید که هانگبی در سفر اخیر نتانیاهو به واشنگتن، او را همراهی نکرد. این اقدام عملاً به عنوان برکناری به دلیل اختلافات در نحوه مدیریت جنگ تلقی شد.

منبع: کانال تلگرانی شهاب