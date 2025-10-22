باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دبیر فدراسیون اسکیت؛ حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون اسکیت، با اشاره به حضور رشته اینلاین فری‌استایل در هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر اظهار داشت: استعدادیابی در رده سنی نونهالان و نوجوانان، مهم‌ترین ابزار برای موفقیت پایدار در هر زمینه‌ای به حساب می‌آید و برای همین تمرکز ویژه‌ای بر کشف ورزشکاران نخبه در این رده سنی داریم.

وی افزود: رشته اسکیت در دنیا یکی از پُرمخاطب‌ترین ورزش‌هاست و در ایران نیز در بُعد همگانی و قهرمانی محبوبیت زیادی پیدا کرده که همین امر موجب افزایش دامنه انتخاب استعداد‌ها می‌شود. مهم‌ترین هدف ما شناسایی استعدادها، نخبه‌یابی و کمک به رشد حرفه‌ای آنها در ادامه راه برای رسیدن به موفقیت بیشتر است.

دبیر فدراسیون اسکیت تأکید کرد: هدف اصلی این المپیادها، شناسایی و تربیت ورزشکارانی است که در آینده به قهرمانان ملی و بین‌المللی تبدیل شوند. این رویداد به طور خاص بر افرادی تمرکز دارد تا فرصت‌های ورزشی را برای آنها فراهم کرده و استعدادهایشان را شکوفا کند.

بخارایی یادآور شد: اسکیت به عنوان یک رشته مدال‌آور مطرح است و اسکیت‌بازان ایران با درخشش در رویداد‌های مهم بین‌المللی نه تنها جایگاه خوبی برای ورزش کشورمان کسب کردند بلکه پرچم و سرود مقدس کشورمان را هم به اهتزاز در آوردند. به طور حتم این موفقیت‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری روی نسل نوجوانانی بوده که با کار علمی و هدفمند این فرصت گران‌بها در اختیارشان قرار داده شد و آنها هم توانسته‌اند استعداد خودشان را شکوفا کنند. این امر نشان می‌دهد توجه ویژه و انتخاب مناسب در این رده سنی اقدامی کاملاً علمی و اثربخش برای آینده تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال پُر شور ورزشکاران برای حضور در المپیاد استعداد‌های برتر گفت: استقبال پُرشور ورزشکاران در سامانه استعدادیابی برای ثبت‌نام و علاقه‌مندی آنها به حضور در این رویداد، می‌تواند نقطه عطفی برای رشته اسکیت محسوب شود. جا دارد از برنامه‌ریزی خوب وزارت ورزش و جوانان به خصوص معاونت‌های قهرمانی، بانوان و مدیران کل زیر مجموعه در هر چه بهتر برگزارشدن این رویداد قدردانی کنم چراکه در مسیر کشف استعداد‌ها گام مهمی برداشته شد.