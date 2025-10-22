بخارایی گفت: شناسایی، پرورش و نخبه‌یابی ورزشکاران در رده‌های سنی پایه، نه تنها پشتوانه تیم ملی اسکیت است بلکه آینده این رشته ورزشی را در مسابقات بین‌المللی را هم تضمین خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دبیر فدراسیون اسکیت؛ حمیدرضا بخارایی دبیر فدراسیون اسکیت، با اشاره به حضور رشته اینلاین فری‌استایل در هفتمین دوره مسابقات المپیاد استعداد‌های برتر اظهار داشت: استعدادیابی در رده سنی نونهالان و نوجوانان، مهم‌ترین ابزار برای موفقیت پایدار در هر زمینه‌ای به حساب می‌آید و برای همین تمرکز ویژه‌ای بر کشف ورزشکاران نخبه در این رده سنی داریم.

وی افزود: رشته اسکیت در دنیا یکی از پُرمخاطب‌ترین ورزش‌هاست و در ایران نیز در بُعد همگانی و قهرمانی محبوبیت زیادی پیدا کرده که همین امر موجب افزایش دامنه انتخاب استعداد‌ها می‌شود. مهم‌ترین هدف ما شناسایی استعدادها، نخبه‌یابی و کمک به رشد حرفه‌ای آنها در ادامه راه برای رسیدن به موفقیت بیشتر است.

دبیر فدراسیون اسکیت تأکید کرد: هدف اصلی این المپیادها، شناسایی و تربیت ورزشکارانی است که در آینده به قهرمانان ملی و بین‌المللی تبدیل شوند. این رویداد به طور خاص بر افرادی تمرکز دارد تا فرصت‌های ورزشی را برای آنها فراهم کرده و استعدادهایشان را شکوفا کند.

بخارایی یادآور شد: اسکیت به عنوان یک رشته مدال‌آور مطرح است و اسکیت‌بازان ایران با درخشش در رویداد‌های مهم بین‌المللی نه تنها جایگاه خوبی برای ورزش کشورمان کسب کردند بلکه پرچم و سرود مقدس کشورمان را هم به اهتزاز در آوردند. به طور حتم این موفقیت‌ها نتیجه سرمایه‌گذاری روی نسل نوجوانانی بوده که با کار علمی و هدفمند این فرصت گران‌بها در اختیارشان قرار داده شد و آنها هم توانسته‌اند استعداد خودشان را شکوفا کنند. این امر نشان می‌دهد توجه ویژه و انتخاب مناسب در این رده سنی اقدامی کاملاً علمی و اثربخش برای آینده تلقی خواهد شد.

وی با اشاره به استقبال پُر شور ورزشکاران برای حضور در المپیاد استعداد‌های برتر گفت: استقبال پُرشور ورزشکاران در سامانه استعدادیابی برای ثبت‌نام و علاقه‌مندی آنها به حضور در این رویداد، می‌تواند نقطه عطفی برای رشته اسکیت محسوب شود. جا دارد از برنامه‌ریزی خوب وزارت ورزش و جوانان به خصوص معاونت‌های قهرمانی، بانوان و مدیران کل زیر مجموعه در هر چه بهتر برگزارشدن این رویداد قدردانی کنم چراکه در مسیر کشف استعداد‌ها گام مهمی برداشته شد.

برچسب ها: دبیر فدراسیون اسکیت ، فدراسیون اسکیت
خبرهای مرتبط
مسابقات اسکیت دستجات آزاد و انتخابی تیم ملی؛
تیم هیئت اسکیت استان مازندران قهرمان شد
آغاز مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان اسکیت رولبال از فردا در نوشهر
تمجید فدراسیون جهانی اسکیت از مدال آوری ملی پوش ایران در مسابقات جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
آخرین اخبار
بیاتی نیا: استقلال نحوه بازی‌اش را به حریف خود دیکته کرد/ حضور ساپینتو در کنار خط موثر است
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
تشویق بی امان کاروان فلسطین در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ افتتاح شد + عکس و فیلم
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
دنیامالی: خبرنگاران ورزشی روایتگران افتخارات ملی‌ هستند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
دنیامالی: در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیت‌های زیادی را خواهند داشت + فیلم
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
تأکید دنیامالی بر عبور کاروان ایران از رکورد طلای بازی‌های آسیایی
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
انتقاد دختران ملی‌پوش از شرایط رویینگ: به دادمان برسید
حضور خسروی‌وفا در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی همکار علمی استراتژیک نمایشگاه اسپورتکس ۲۰۲۵
کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد
رقابت‌های استعداد‌های برتر اسکیت اینلاین فری استایل پسران در لرستان
قول یوکرش به هواداران آرسنال
عطایی: صابر کاظمی را همه دوست دارند؛ شایعه‌سازی درباره او جوانمردانه نیست
کشتی‌گیر سنگین وزن مازندرانی قهرمان جهان شد
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک