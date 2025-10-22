سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن از بازیکنان خود خواست تا مقابل استقلال ایران تنها به پیروزی فکر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت. با توجه به پیروزی شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیدار با مس رفسنجان و روحیه بالای بازیکنان، هواداران انتظار دارند استقلال بتواند بر نماینده اردن غلبه کند.

سایت اردنی Alghad نوشت که جمال محمود، سرمربی تیم الوحدات، در صحبت با شاگردانش تأکید کرده هیچ گزینه‌ای جز پیروزی برابر استقلال ایران وجود ندارد. او در آخرین تمرین تیمش در تهران، با سخنان انگیزشی به بازیکنان گفت که با کسب سه امتیاز، به عمان بازگردند و این پیروزی را هدیه‌ای برای هم‌تیمی‌شان محمود شوکت دانست که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است.

تأکید محمود بر انگیزه دادن به بازیکنان بی‌دلیل نیست؛ چرا که هر لغزش می‌تواند شانس تیمش را برای صعود به مرحله بعد کاهش دهد. این اهمیت بیشتر می‌شود اگر الوصل امارات در دیدار دیگر گروه، المحرق بحرین را شکست دهد.

تیم الوحدات در حالی به تهران آمده که چند بازیکن کلیدی را در اختیار ندارد، از جمله: صالح راتب برای تجربه حرفه‌ای در الاتحاد لیبی، محمود شوکت به دلیل بیماری، احمد الحراحشه که اخیراً دچار سانحه رانندگی شده است.

با این حال، محمود امیدوار است با بازیکنان حاضر، نمایشی درخور از نماینده فوتبال اردن ارائه دهد.

سرمربی الوحدات از بازیکنانی مانند: عبدالله الفاخوری، احمد عرباش، ربیع عزالدین، احمد ثائر، احمد صبرة، منذر العلوی، عامر جاموس، عرفات الحاج، ایهم سمامره، دانیال عفانه، محمد کحلان، محمد موالی، مصطفی کمال، مصطفی معوض، وجدی نبهان، مهند سمرین، شوقی القزعة و اجای جونیور بهره خواهد برد.

او و دستیارانش با بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف استقلال تهران و تماشای ویدئوی بازی این تیم مقابل المحرق بحرین، برنامه فنی خود را تنظیم کرده‌اند؛ دیداری که با وجود شکست یک بر صفر، تیم ایرانی عملکرد قابل قبولی داشت و چند فرصت مسلم گلزنی را از دست داد.

تیم استقلال تهران نیز از اهمیت این دیدار آگاه است و برای حفظ شانس صعود خود تنها به پیروزی می‌اندیشد. این تیم امیدوار است از تجربه موفق تیم‌های ایرانی در برابر الوحدات در گذشته استفاده کند؛ تیم‌هایی مانند فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان که در دوره‌های گذشته موفق به کسب یک برد و یک تساوی در برابر نماینده اردن شده بودند.

ترکیب استقلال در این بازی شامل بازیکنانی مطرح است: آدان (دروازه‌بان)، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، علیرضا کوشکی، روزبه چشمی، محمدحسین اسلامی، محمدرضا آزادی و مهران احمدی.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
خشم هندی‌ها از کریستیانو رونالدو
ساپینتو خطاب به بازیکنان استقلال: اول دفاع بعد حمله!
هاشمیان:
من تا بازی بعدی سرمربی پرسپولیس هستم/ ۵ بازیکن را برای جذب در نیم فصل در نظر داریم
ابراز رضایت ساپینتو از بازیکنان خط دفاعی استقلال
سرمربی الوحدات: می‌دانیم بازی برابر استقلال چقدر مهم است
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
نبرد استقلال و الوحدات برای رسیدن به نخستین برد آسیایی
امید استقلالی‌ها به رای دادگاه CAS
ساپینتو: نتایج استقلال در بازی‌های قبل ناعادلانه بود/ مدیریت کردن رضاییان و حردانی سخت است
حردانی: استقلال متفاوتی را خواهید دید/ دودستگی در تیم وجود ندارد
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
تکاپوی سپاهانی‌ها برای کسب برد برابر حریف ترکمنستانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
آخرین اخبار
بیاتی نیا: استقلال نحوه بازی‌اش را به حریف خود دیکته کرد/ حضور ساپینتو در کنار خط موثر است
تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال ایران قهرمان جهان شد
تشویق بی امان کاروان فلسطین در مراسم رژه افتتاحیه بازی‌های آسیایی جوانان + فیلم
سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ افتتاح شد + عکس و فیلم
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
ایمان محمدی قهرمان کشتی فرنگی امید‌های جهان شد/ محسن نژاد به مدال برنز رسید
استقلال ۲ - ۰ الوحدات/ ساپینتو در آسیا هم به ساحل آرامش رسید
لیست تیم ملی هندبال برای تورنمنت تونس اعلام شد
دنیامالی: خبرنگاران ورزشی روایتگران افتخارات ملی‌ هستند
شمشیربازی زیر ۲۳ سال آسیا؛ رقیبان سابریست‌های کشورمان مشخص شدند
دنیامالی: در دوماه آینده ورزشکاران ایران موفقیت‌های زیادی را خواهند داشت + فیلم
کشتی فرنگی امید‌های جهان؛ عباس‌پور راهی نیمه‌نهایی شد
اورسجی: از عملکرد دختران و پسران کبدی راضی هستم 
دنیامالی: ایران می تواند میزبانی درخور برای بازی های کشورهای اسلامی باشد
پسران کبدی ایران فینالیست شدند + عکس و فیلم
انقلاب در تکواندو: ضربه ۶ امتیازی کلید می‌خورد
حریفان مرحله دوم تیم‌های والیبال ایران مشخص شدند
تأکید دنیامالی بر عبور کاروان ایران از رکورد طلای بازی‌های آسیایی
شانس یک طلا و ۲ برنز کشتی فرنگی ایران در ۴ وزن دوم/ شکست مهمدی در دور نخست
کواچ در میان مربیان نخبه لیگ قهرمانان اروپا
انتقاد دختران ملی‌پوش از شرایط رویینگ: به دادمان برسید
حضور خسروی‌وفا در نشست هیات اجرایی شورای المپیک آسیا
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی همکار علمی استراتژیک نمایشگاه اسپورتکس ۲۰۲۵
کاوه رضایی استقلال را ۱۰ میلیارد تومان محکوم کرد
رقابت‌های استعداد‌های برتر اسکیت اینلاین فری استایل پسران در لرستان
قول یوکرش به هواداران آرسنال
عطایی: صابر کاظمی را همه دوست دارند؛ شایعه‌سازی درباره او جوانمردانه نیست
کشتی‌گیر سنگین وزن مازندرانی قهرمان جهان شد
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ دسته یک