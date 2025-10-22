سرمربی تیم فوتبال الوحدات اردن از بازیکنان خود خواست تا مقابل استقلال ایران تنها به پیروزی فکر کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال تهران در هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۳۰ مهر از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف تیم الوحدات اردن خواهد رفت. با توجه به پیروزی شاگردان ریکاردو ساپینتو در دیدار با مس رفسنجان و روحیه بالای بازیکنان، هواداران انتظار دارند استقلال بتواند بر نماینده اردن غلبه کند.

سایت اردنی Alghad نوشت که جمال محمود، سرمربی تیم الوحدات، در صحبت با شاگردانش تأکید کرده هیچ گزینه‌ای جز پیروزی برابر استقلال ایران وجود ندارد. او در آخرین تمرین تیمش در تهران، با سخنان انگیزشی به بازیکنان گفت که با کسب سه امتیاز، به عمان بازگردند و این پیروزی را هدیه‌ای برای هم‌تیمی‌شان محمود شوکت دانست که به دلیل بیماری در بیمارستان بستری است.

تأکید محمود بر انگیزه دادن به بازیکنان بی‌دلیل نیست؛ چرا که هر لغزش می‌تواند شانس تیمش را برای صعود به مرحله بعد کاهش دهد. این اهمیت بیشتر می‌شود اگر الوصل امارات در دیدار دیگر گروه، المحرق بحرین را شکست دهد.

تیم الوحدات در حالی به تهران آمده که چند بازیکن کلیدی را در اختیار ندارد، از جمله: صالح راتب برای تجربه حرفه‌ای در الاتحاد لیبی، محمود شوکت به دلیل بیماری، احمد الحراحشه که اخیراً دچار سانحه رانندگی شده است.

با این حال، محمود امیدوار است با بازیکنان حاضر، نمایشی درخور از نماینده فوتبال اردن ارائه دهد.

سرمربی الوحدات از بازیکنانی مانند: عبدالله الفاخوری، احمد عرباش، ربیع عزالدین، احمد ثائر، احمد صبرة، منذر العلوی، عامر جاموس، عرفات الحاج، ایهم سمامره، دانیال عفانه، محمد کحلان، محمد موالی، مصطفی کمال، مصطفی معوض، وجدی نبهان، مهند سمرین، شوقی القزعة و اجای جونیور بهره خواهد برد.

او و دستیارانش با بررسی دقیق نقاط قوت و ضعف استقلال تهران و تماشای ویدئوی بازی این تیم مقابل المحرق بحرین، برنامه فنی خود را تنظیم کرده‌اند؛ دیداری که با وجود شکست یک بر صفر، تیم ایرانی عملکرد قابل قبولی داشت و چند فرصت مسلم گلزنی را از دست داد.

تیم استقلال تهران نیز از اهمیت این دیدار آگاه است و برای حفظ شانس صعود خود تنها به پیروزی می‌اندیشد. این تیم امیدوار است از تجربه موفق تیم‌های ایرانی در برابر الوحدات در گذشته استفاده کند؛ تیم‌هایی مانند فولاد خوزستان و سپاهان اصفهان که در دوره‌های گذشته موفق به کسب یک برد و یک تساوی در برابر نماینده اردن شده بودند.

ترکیب استقلال در این بازی شامل بازیکنانی مطرح است: آدان (دروازه‌بان)، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، دیدیه اندونگ، علیرضا کوشکی، روزبه چشمی، محمدحسین اسلامی، محمدرضا آزادی و مهران احمدی.