باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسین احدی عالی گفت: سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی جاری به ۸ هزار و ۷۵۰ هکتار رسیده است و عملیات برداشت از تاریخ ۱۰ مهرماه آغاز شده و تا ۱۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.
او با اشاره به متوسط برداشت ۴ تن پنبه از هر هکتار، افزود: با این روند، پیشبینی میشود در مجموع بیش از ۳۵ هزار تن پنبه تولید شود. تا کنون ۵۰۰ هکتار از این مزارع برداشت شده و این عملیات همچنان با سرعت ادامه دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص قیمت خرید پنبه گفت: کارخانههای پنبه پاککنی و تاجران، پنبه را در بازه قیمتی ۵۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان خریداری میکنند.
او افزود: آن دسته از محصولاتی که با کمباین و به صورت تمیز برداشت میشوند، به دلیل کیفیت بالاتر، با نرخ ۷۵ هزار تومان خریداری میشوند.
احدی عالی گفت: نوع برداشت در این مزارع تلفیقی از مکانیزه و سنتی است؛ به طوری که ۲۰ الی ۳۰ درصد محصول توسط کمباین برداشت شده و مابقی به صورت دستی انجام میگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین به موضوع بذور کشت شده اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد بذور کشت شده از ارقام وارداتی شامل مای، لیدر، امریکن ژنتیک و بیای ۱۰۱۰ است.
احدی عالی در ادامه اعلام کرد: حدود ۶ دستگاه کمباین تخصصی در زمان اوج برداشت برای تسهیل کار کشاورزان در دسترس قرار گرفته است.
منبع: جهاد کشاورزی