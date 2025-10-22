رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۳۵ هزار تن پنبه از مزارع شمال استان برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حسین احدی عالی گفت: سطح زیر کشت پنبه در سال زراعی جاری به ۸ هزار و ۷۵۰ هکتار رسیده است و عملیات برداشت از تاریخ ۱۰ مهرماه آغاز شده و تا ۱۰ دی ماه ادامه خواهد داشت.

او با اشاره به متوسط برداشت ۴ تن پنبه از هر هکتار، افزود: با این روند، پیش‌بینی می‌شود در مجموع بیش از ۳۵ هزار تن پنبه تولید شود. تا کنون ۵۰۰ هکتار از این مزارع برداشت شده و این عملیات همچنان با سرعت ادامه دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص قیمت خرید پنبه گفت: کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی و تاجران، پنبه را در بازه قیمتی ۵۵ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان خریداری می‌کنند.

او افزود: آن دسته از محصولاتی که با کمباین و به صورت تمیز برداشت می‌شوند، به دلیل کیفیت بالاتر، با نرخ ۷۵ هزار تومان خریداری می‌شوند.

احدی عالی گفت: نوع برداشت در این مزارع تلفیقی از مکانیزه و سنتی است؛ به طوری که ۲۰ الی ۳۰ درصد محصول توسط کمباین برداشت شده و مابقی به صورت دستی انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین به موضوع بذور کشت شده اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۰ درصد بذور کشت شده از ارقام وارداتی شامل مای، لیدر، امریکن ژنتیک و بی‌ای ۱۰۱۰ است.

احدی عالی در ادامه اعلام کرد: حدود ۶ دستگاه کمباین تخصصی در زمان اوج برداشت برای تسهیل کار کشاورزان در دسترس قرار گرفته است.

منبع: جهاد کشاورزی

برچسب ها: برداشت پنبه ، مزارع استان اردبیل ، کارخانه پنبه پاک کنی
خبرهای مرتبط
پیش بینی برداشت ۱۰ هزار تن پنبه از مزارع شهرستان اصلاندوز
تولید ۶۰ هزار تن طلای سفید در دشت مغان
آغاز برداشت پنبه از مزارع منطقه مغان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
پرونده ثبت جهانی شهر گلیم عنبران آماده شد
اتوبوس‌های شهری اردبیل به کارت بلیط الکترونیک مجهز شدند
پیش بینی برداشت ۳۵ هزار تن پنبه از مزارع شمال اردبیل
چهره صنایع‌دستی کشور با تسهیلات حمایتی تغییر پیدا می‌کند