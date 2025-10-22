باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد: برنامه چهار هفته مسابقات لیگ برتر در حالی اعلام شد که با توجه به درخواست سرمربی تیم ملی فوتبال برای آغاز اردو از صبح روز ۱۸ آبان، عملا امکان برگزاری مسابقه سپاهان و استقلال در روز ۱۸ آبان وجود ندارد و به همین دلیل و در راستای حمایت از برنامه‌های تیم ملی فوتبال کشورمان در مسیر آماده سازی و حضور مقتدرانه در جام جهانی، این مسابقه به زمان دیگری موکول می‌شود.

ضمن اینکه در روز‌های ۲۹ و ۳۰ آبان و اول آذر در حد فاصل روز‌های فیفا و هفته یازدهم لیگ برتر، مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی با حضور تیم‌های لیگ برتری برگزار می‌شود. به همین دلیل مسابقات هفته یازدهم از تاریخ ۷ آذر ماه آغاز خواهد شد.

برنامه مسابقات به شرح زیر است:

هفته دهم: روز فرهنگ عمومی- ترویج فرهنگ هواداری

پنجشنبه ۱۵ آبان

ملوان بندر انزلی - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

گل‌گهر سیرجان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

جمعه ۱۶ آبان

چادرملوی اردکان - آلومینیوم اراک- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس - استقلال خوزستان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه شهدای شهر قدس

فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

فولاد خوزستان - پیکان- ساعت ۱۸ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

شنبه ۱۷ آبان

خیبر خرم‌آباد - تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۴۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد

***زمان برگزاری این مسابقه متعاقبا اعلام می‌شود.

فولاد مبارکه سپاهان - استقلال-– ورزشگاه نقش جهان اصفهان

هفته یازدهم؛ گرامیداشت روز نیروی دریایی -روز نوآوری و فناوری ایران ساخت

جمعه ۷ آذر

پیکان - ملوان بندر انزلی - ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

شمس آذر قزوین - پرسپولیس- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن اصفهان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه فولاد شهر فولاد شهر

استقلال خوزستان - گل‌گهر سیرجان- ساعت ۱۸– ورزشگاه تختی آبادان

شنبه ۸ آذر

تراکتور تبریز - چادرملوی اردکان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

یکشنبه ۹ آذر

استقلال - فولاد خوزستان- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهدای شهر قدس

مس رفسنجان - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

هفته دوازدهم؛ گرامیداشت وفات حضرت‌ام البنین (س) -روز تکریم مادران و همسران شهداء و روز جهانی معلولان

پنجشنبه ۱۳ آذر

خیبر خرم‌آباد - شمس آذر قزوین- ساعت ۱۵:۱۵ – ورزشگاه تختی خرم آباد

چادرملوی اردکان - ذوب‌آهن اصفهان- ساعت ۱۵:۳۰ – ورزشگاه شهید نصیری یزد

گل‌گهر سیرجان - پیکان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان

تراکتور تبریز - استقلال خوزستان- ساعت ۱۷:۳۰ – ورزشگاه یادگار امام تبریز

جمعه ۱۴ آذر

پرسپولیس - استقلال- ساعت ۱۵:۰۰ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

فولاد خوزستان - آلومینیوم اراک - ساعت ۱۷ – ورزشگاه شهدای فولاد اهواز

سپاهان اصفهان - فجر سپاسی شیراز- ساعت ۱۷ – ورزشگاه نقش جهان اصفهان

ملوان بندر انزلی - مس رفسنجان- ساعت ۱۷ – ورزشگاه سیروس قایقران انزلی

هفته سیزدهم؛ گرامیداشت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س) روز زن و تولد حضرت امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب اسلامی

سه شنبه ۱۸ آذر

شمس آذر قزوین - گل‌گهر سیرجان - ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه سردار آزادگان قزوین

ذوب‌آهن اصفهان - تراکتور تبریز- ساعت ۱۶:۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

پیکان - پرسپولیس- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

استقلال خوزستان - خیبر خرم‌آباد- ساعت ۱۸:۳۰ – ورزشگاه تختی آبادان

چهارشنبه ۱۹ آذر

فجر سپاسی شیراز - چادرملوی اردکان - ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه پارس شیراز

آلومینیوم اراک - سپاهان اصفهان- ساعت ۱۶:۳۰ – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک

مس رفسنجان - فولاد خوزستان- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهدای مس رفسنجان

استقلال - ملوان بندر انزلی- ساعت ۱۷:۱۵ – ورزشگاه شهدای شهر قدس