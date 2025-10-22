فریبا کوثری با حضور در چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران گفت: برخی از آثار کوتاه ارزش چند بار نگاه کردن را دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - فریبا کوثری بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون با حضور در جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران گفت: در این دوره از جشنواره مدیر پروژه یک فیلم کوتاه به نام لباس عروسی هستم به همین دلیل به جشنواره آمدم تا کار را ببینم.

وی در پاسخ به این سوال که چه چیزی باعث شد تا مدیریت یک کار کوتاه را قبول کنید؟ گفت: اشکان درویشی یکی از دوستان خوبم است، ایشان خواهش کردند به عنوان مدیر پروژه حضور داشته باشم و من هم‌ پذیرفتم چون این کار برای من خیلی جذاب و خوب بود.

فریبا کوثری در پاسخ به اینکه آیا خودتان هم جزو مخاطبان فیلم کوتاه هستید؟ بیان کرد: قطعا، گاهی وقت‌ها که فیلم کوتاه می‌بینم، با خود می‌گویم بعضی از فیلم‌های کوتاهمان ارزش چندبار دیدن را هم دارد. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

برچسب ها: فریبا کوثری ، جشنواره فیلم کوتاه تهران
خبرهای مرتبط
آغاز جشنواره چهل‌ودوم فیلم کوتاه با احترام به شهدای جنگ ۱۲ روزه
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جشنواره فیلم کوتاه تهران، سکوی پرتابی برای فیلمسازان جوان ایرانی است
نشست خبری جشنواره فیلم کوتاه تهران؛
بهروز شعیبی: بخش مقاومت به جشنواره فیلم کوتاه اضافه شد/ اکران آثار فیلمسازان نامدار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واکنش وزیر فرهنگ به تشکیل پرونده برای یک بازیگر
«یوز» ایرانی به کانادا رسید/ نخستین اکران بین‌المللی
جبلی: آمار بینندگان تلویزیون بالای ۷۰ درصد است
«کارخنده» واقعی‌ترین ریالیتی‌شوی ایرانی در دل کارخانه‌هاست
بدون مجوز محیط‌زیست، هیچ مجوزی برای ایجاد تاسیسات در سواحل رودخانه‌ها صادر نمی‌شود
پخش پشت‌صحنه و خلاصه قسمت‌های «پسران هور» از شبکه یک
یک جایزه بین‌المللی دیگر برای «عاتقه»
«قرمز کوچک، آبی بزرگ» برنده جایزه بزرگ مسابقه فیلم و عکس نیکون شد
آخرین اخبار
«یوز» ایرانی به کانادا رسید/ نخستین اکران بین‌المللی
جبلی: آمار بینندگان تلویزیون بالای ۷۰ درصد است
«کارخنده» واقعی‌ترین ریالیتی‌شوی ایرانی در دل کارخانه‌هاست
بدون مجوز محیط‌زیست، هیچ مجوزی برای ایجاد تاسیسات در سواحل رودخانه‌ها صادر نمی‌شود
یک جایزه بین‌المللی دیگر برای «عاتقه»
«قرمز کوچک، آبی بزرگ» برنده جایزه بزرگ مسابقه فیلم و عکس نیکون شد
پخش پشت‌صحنه و خلاصه قسمت‌های «پسران هور» از شبکه یک
واکنش وزیر فرهنگ به تشکیل پرونده برای یک بازیگر
«مدهوش» با محور آموزش هوش مصنوعی برای نوجوانان به فصل دوم رسید
آنتن شبکه نسیم خردلی می‌شود
«بیگودی»؛ برداشتی نو از قصه‌های قدیمی در جشنواره فیلم کوتاه تهران
پر رنگ بودن خفتگیری در پرونده‌های اجتماعی دلیل ساخت «ته خطی»
فریبا کوثری: آثار کوتاه ارزش چند بار دیدن را دارند
«هدیه‌ای برای فردا»؛ روایتی انیمیشنی از امنیت زنان در خانواده
تولید پارچه چادری و مانتو مطابق معیار‌های مصوب از مالیات معاف شد
رقابت بر سر شوخی‌های جنسی و ناهنجاری‌ها؛ وقتی جلب توجه به قیمت قبح‌زدایی تمام می‌شود