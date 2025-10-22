باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - فریبا کوثری بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون با حضور در جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران گفت: در این دوره از جشنواره مدیر پروژه یک فیلم کوتاه به نام لباس عروسی هستم به همین دلیل به جشنواره آمدم تا کار را ببینم.

وی در پاسخ به این سوال که چه چیزی باعث شد تا مدیریت یک کار کوتاه را قبول کنید؟ گفت: اشکان درویشی یکی از دوستان خوبم است، ایشان خواهش کردند به عنوان مدیر پروژه حضور داشته باشم و من هم‌ پذیرفتم چون این کار برای من خیلی جذاب و خوب بود.

فریبا کوثری در پاسخ به اینکه آیا خودتان هم جزو مخاطبان فیلم کوتاه هستید؟ بیان کرد: قطعا، گاهی وقت‌ها که فیلم کوتاه می‌بینم، با خود می‌گویم بعضی از فیلم‌های کوتاهمان ارزش چندبار دیدن را هم دارد.