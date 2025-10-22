سازمان نظام پرستاری، اسامی هفته پرستار سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان نظام پرستاری، هفته پرستار امسال از دوم تا هشتم آبان با شعار «ایران قلب پرستار» در سراسر کشور با برنامههای مختلف در سطح ملی و استانی برگزار میشود.
تولد حضرت زینب (س) امسال مصادف با ۵ آبانماه است و بر همین اساس برای توجه به ابعاد مختلف مسائل مادی و معنوی پرستاری هر یک از روزهای هفته پرستار (از جمعه دوم تا پنجشنبه هشتم آبان) نامگذاری شده است.
بر اساس مصوبه ستاد برگزاری هفته پرستار، روز جمعه، ۲ آبان به نام «پرستار، سلامت جسمی و معنوی»، شنبه، ۳ آبان به نام «پرستاری، ایثار و شهادت»؛ یکشنبه، ۴ آبان به نام «پرستار، علمورزی، پژوهش»، دوشنبه، ۵ آبانبه نام «پرستار؛ تجلی علم و خدمت در بالین بیمار (روز پرستار)»، سهشنبه، ۶ آبان به نام «پرستاری، تکریم پیشکسوتان»، چهارشنبه، ۷ آبان به نام «پرستاری جامعهنگر؛ نقشآفرینی در ارتقای سلامت همگانی» و پنجشنبه، ۸ آبان به نام «خانواده؛ حامی جامعه پرستاری» نامگذاری شده است.