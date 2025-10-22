باشگاه خبرنگاران جوان - اتلتیکو مادرید ناامیدکننده‌ترین نتیجه را در دیدار برابر آرسنال در لیگ قهرمانان اروپا کسب کرد. تیم مادریدی که برای دیدار با توپچی‌ها راهی لندن شده بود در ورزشگاه امارات با چهار گل تن به شکست داد تا شب تلخی را برای هوادارانش رقم بزند.

به نوشته روزنامه اسپانیایی آس، دیگو سیمئونه در نشست خبری پایان بازی گفت: در ابتدا تا گل اول خوب بودیم، اما بعد از آن می‌توانستیم دفاع بهتری داشته باشیم. آرسنال از ضربه‌های کاشته به‌خوبی استفاده کرد و گل زد و این نشان می‌دهد که این توپ‌ها در چنین مسابقات مهمی چقدر اهمیت دارند. در چنین بازی‌هایی جزئیات کوچک می‌توانند نتیجه بازی را تغییر دهند. ما بد نبودیم. شکست ما به خاطر اشتباه‌ها بود و نه بدشانسی.

او اضافه کرد: ما هم فرصت‌هایی داشتیم. مثل شوت آلوارز که به تیرک برخورد کرد، اما تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری و جزئیات، نتیجه را تعیین کردند.

سیمئونه درباره انتخاب سورلوث برای ترکیب اصلی گفت: او کاری را که از او خواستیم انجام داد. سعی کرد زوبیمندی را ببندد و در فضا‌ها حرکت کند، اما از سوی تیم حمایت کافی را دریافت نکرد. مشکل روی ضربه‌های آزاد نبود بلکه ما به دنبال قدرت در دوئل‌های فردی و حضور در محوطه جریمه بودیم. این اشتباه‌های فردی بودند که روی تیم تأثیر گذاشتند. مثل اشتباه تاکتیکی در زمان نامناسب یا ضعف در پوشش. این جزئیات کوچک تفاوت را ایجاد می‌کنند. چگونه باید با این مسائل برخورد کنیم؟ کار آسانی نیست. بعضی چیز‌ها ذاتی هستند. سعی می‌کنیم به صورت جمعی کار کنیم تا اشتباه‌های فردی را بپوشانیم، اما بعضی جزئیات به شخصیت بازیکنان در زمین بستگی دارد.

او درباره مقایسه این شکست با باخت به بنفیکا در سال گذشته گفت: این دو بازی هیچ ارتباطی به هم ندارند. مقابل بنفیکا در حمله حضور نداشتیم، اما امروز تا دقیقه ۶۰ رقابت کردیم. آرسنال الان قوی‌تر است. باید این شکست را بپذیریم و از آن درس بگیریم.

سیمئونه در پایان در پاسخ به این سوال که تیمش در در بازی‌های خارج از خانه چه چیزی کم دارد، جواب کوتاهی داشت و گفت: پیروزی.