باشگاه خبرنگاران جوان- در پی وقوع زمین‌لرزه مرگبار ۹ شهریور ۱۴۰۴ در شرق افغانستان، سازمان همکاری اسلامی و صندوق همبستگی اسلامی توافقنامه‌ای برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق آسیب‌دیده امضا کردند.

این توافقنامه روز سه‌شنبه ۲۹ مهر میان محمد بن‌سلیمان آباالخیل، مدیر اجرایی صندوق همبستگی اسلامی، و محمد سعید العایش، رئیس دفتر سازمان همکاری اسلامی در کابل، امضا شد.

مطابق این توافق، جمعیت هلال احمر افغانستان مأموریت یافته است تا کمک‌های مالی و انسانی را در میان زلزله‌زدگان توزیع کند. در بیانیه رسمی این سازمان آمده است که این کمک‌ها در راستای مسئولیت‌های انسانی و اسلامی صندوق همبستگی اسلامی و با هدف تقویت همبستگی میان ملت‌های مسلمان ارائه می‌شود.

زمین‌لرزه مذکور خسارات سنگینی برجای گذاشته و بر اساس آمار منتشرشده از سوی حکومت طالبان، در ولایت کنر ۲۲۰۵ نفر جان باخته و ۳۶۴۰ نفر زخمی شده‌اند. در ننگرهار نیز ۱۲ کشته و ۲۵۵ زخمی گزارش شده و در لغمان دست‌کم ۸۰ نفر آسیب دیده‌اند. همچنین بیش از ۶۷۰۰ واحد مسکونی در این مناطق تخریب شده است.

پیشتر سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده بود برای تأمین نیازهای فوری زلزله‌زدگان به بیش از ۶.۹ میلیون دلار کمک مالی نیاز است که تنها بخش اندکی از این مبلغ تأمین شده و حدود شش میلیون دلار آن همچنان کسری دارد. این موضوع عملیات امدادرسانی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

حکومت طالبان که با بحران‌های متعدد انسانی، اقتصادی و امنیتی روبروست، در مدیریت این فاجعه نیز با کمبود منابع و زیرساخت‌های امدادی مواجه است.