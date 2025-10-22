شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از کمبود دستگاه ماموگرافی در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فراهم کردن امکانات درمانی برای بیماران بسیار حائز اهمیت است و به عنوان محیط‌هایی برای بهبود بیماران استفاده می‌شود. چرا که این فضا‌ها احساس آرامش و امنیت را به بیماران القا می‌کند. با توجه به اینکه سلامت زنان نیازمند ارتقای خدمات درمانی مطلوب‌تر و گسترده‌تر است؛ اما به گفته شهروندخبرنگار ما در شهرستان دهدشت استان کهگیلویه و بویر احمد وجود ندارد.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

لطفا پیگیری کنید در شهرستان دهدشت استان کهکیلویه بویراحمد با جمعیت ۶۰.۰۰۰ هزار نفری دستگاه ماموگرافی وجود ندارد. سرطان سینه از شایع ترن سرطانهاست که با راه اندازی ماموگرافی کل شهرستان‌ها می‌توانند از ان استفاده کنند. لطفا پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید