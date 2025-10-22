وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برنامه‌های متعددی برای مدیریت اقتصاد کلان و به‌ویژه بازگشت ارز صادراتی در حال اجراست که یکی از محوری‌ترین نکات این برنامه‌ها، سیاست‌های ارزی و تجاری است که دولت به آن توجه ویژه‌ای دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه برنامه‌های متعددی برای مدیریت اقتصاد کلان و به‌ویژه بازگشت ارز صادراتی در حال اجراست، گفت: یکی از محوری‌ترین نکات این برنامه‌ها، سیاست‌های ارزی و تجاری است که دولت به آن توجه ویژه‌ای دارد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی به‌تدریج کالاها را در بازار دوم عرضه می‌کند. این اقدام نه‌تنها به افزایش عرضه ارز کمک می‌کند، بلکه با ایجاد انگیزه برای بازگشت ارز صادراتی، به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

او بیان کرد: در صورتی که صادرکننده‌ای در گذشته به دلیل نوسانات نرخ ارز، ارز خود را به کشور بازنگردانده باشد، اکنون با ارائه نرخ مناسب و ایجاد بازار دوم، این امکان برای او فراهم شده است که ارز خود را با شرایط بهتری به کشور بازگرداند.

وی اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی که تجار با آن مواجه‌اند، موانع اداری و مشکلات مربوط به قوانین و مقررات است. در شورای گفت‌وگو مصوب شد که کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شوند تا این موانع شناسایی و اولویت‌بندی شوند.

او با اشاره به اینکه شناسایی موانع از جمله مواردی است که تجار مشکلات خود را مطرح می‌کنند، گفت: موانع بر اساس شدت آسیب‌زایی دسته‌بندی می‌شوند.

وی افزود: موانع با توجه به اختیارات هیئت مقررات‌زدایی بررسی و در صورت امکان، لغو خواهند شد.

مدنی‌زاده افزود: در جلسات آتی شورای گفت‌وگو، بخش خصوصی باید اولویت‌های خود را در خصوص مشکلات اداری و موانع تجاری مشخص کند. این اولویت‌ها به هیئت دولت ارائه می‌شود تا اقدامات لازم به‌صورت ماهانه انجام گیرد.

وزیر اقتصاد و دارایی یادآور شد: در مجموع، برنامه‌های فعلی برای بازگشت ارز صادراتی و کاهش موانع اداری می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. با ایجاد کارگروه‌های تخصصی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، امید است که موانع موجود کاهش یابند و تجار بتوانند با خیال راحت‌تری فعالیت کنند.

برچسب ها: نرخ رشد ، بازگشت ارز
