میکائیل دیانی فیلمساز فیلم کوتاه، امسال با اثر «ته خطی» در جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه حاضر شد و درباره این اثر سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - میکائیل دیانی فیلمساز فیلم کوتاه ته خطی بیان کرد: ته خطی یک اثر اجتماعی است که ژانر جنایی پلیسی دارد. ماجرای این فیلم کوتاه، مواجه پلیس با خفتگیر‌های خیابانی و کافی و ناکافی بودن قانون درباره مجازات خفتگیران است.

وی ادامه داد: طبیعتا مثل همه مستندهای دیگر من، ترجیحم این است، فیلمی بسازم که جریان بسازد و دغدغه و مسئله داشته باشد. وقتی فیلمی دغدغه‌مند و مسئله‌دار می‌سازید، سخت دچار چالش و مسئله می‌شوید.

دیانی در پاسخ به اینکه چه چیزی باعث شد این اثر را بسازید؟ گفت: در پژوهش فیلمنامه و انتخاب ایده که بودیم، موضوع خفتگیری در پرونده‌های اجتماعی پررنگ بود، از این جهت گفتیم اگر حرف جدید و جدی داشته باشیم احتمالا با اقبال مواجه شویم.