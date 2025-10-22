میکائیل دیانی فیلمساز فیلم کوتاه، امسال با اثر «ته خطی» در جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه حاضر شد و درباره این اثر سخن گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - میکائیل دیانی فیلمساز فیلم کوتاه ته خطی بیان کرد: ته خطی یک اثر اجتماعی است که ژانر جنایی پلیسی دارد. ماجرای این فیلم کوتاه، مواجه پلیس با خفتگیر‌های خیابانی و کافی و ناکافی بودن قانون درباره مجازات خفتگیران است.

وی ادامه داد: طبیعتا مثل همه مستندهای دیگر من، ترجیحم این است، فیلمی بسازم که جریان بسازد و دغدغه و مسئله داشته باشد. وقتی فیلمی دغدغه‌مند و مسئله‌دار می‌سازید، سخت دچار چالش و مسئله می‌شوید.

دیانی در پاسخ به اینکه چه چیزی باعث شد این اثر را بسازید؟ گفت: در پژوهش فیلمنامه و انتخاب ایده که بودیم، موضوع خفتگیری در پرونده‌های اجتماعی پررنگ بود، از این جهت گفتیم اگر حرف جدید و جدی داشته باشیم احتمالا با اقبال مواجه شویم.

بهار
۱۱:۰۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
دستش درد نکنه کاش خفت گیرها هم واقعا دست از کارشکن بردارند بابام بعضی از این ها بچه هستند جریان همون تخم مرغ دزد شتر دزد میشه الان وقتی ۱۱ ، ۱۳ سالشون وقتی بزرگتر بشند دیگه به هیچ مکانی رحم نمی کنند حتی حاضرند آدم بکشند چه بسی بشند یک راندخوار درجه یک خواهشند پلیس‌ها پر رنگ تر ظاهر بشند
