معاون صنایع‌دستی کشور از مراحل نهاییِ ثبت عنبران به عنوان شهر جهانی گلیم، و رفعِ مشکل بیمه فعالان حوزه صنایع دستی خبرداد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم جلالی در بازدید از محل دایمی نمایشگاه صنایع دستی شهر ملی گلیم عنبران گفت: پرونده ثبت جهانی شهر گلیم عنبران استان اردبیل تهیه شد و برای رونق هرچه بیشتر این خلاقیت دستی باید زنجیره تولید و فروش آن را تکمیل کنیم.

او افزود: عنبران به عنوان شهر ملی صنایع دستی فقط تولید کننده گلیم نیست بلکه این شهر برای ایران عزیز ما فرهنگ و هنر تولید می‌کند و برای معرفی هرچه بیشتر این فعالیت هویت محور باید تلاش کنیم.

معاون صنایع‌دستی کشور گفت: جهانی شدن عنبران به عنوان شهر گلیم، یکی از اقدامات لازم برای معرفی و رونق هرچه بیشتر گلیم عنبران است و این گلیم یک محصول ویژه است و عنبران همانطور که در تولید قدرتمند است باید در فروش هم قدرتمند باشد.

جلالی ادامه داد: فقط ثبت جهانی عنبران کافی نیست و برای استفاده از ظرفیت‌های شهر گلیم عنبران باید شبکه تولید و فروش محصول این منطقه در سراسر کشور ایجاد شود.

او افزود: باید دنبال ایده‌های نو و حرکت از فرد به جمع باشیم و تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها را در مناطقی مثل عنبران استان اردبیل ایجاد کنیم تا در تکمیل زنجیره ارزش صنایع دستی موفق باشیم.

جلالی با اشاره به بیمه هنرمندان صنایع دستی، افزود: طبق قانون به تامین بیمه هنرمندان موظف هستیم و منابع مالی در این خصوص کم است، اما با کمک وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و نمایندگان مجلس برای حل مشکل بیمه هنرمندان صنایع‌دستی تلاش می‌کنیم.

