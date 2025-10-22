رئیس سازمان حج و زیارت گفت که با رایزنی‌های انجام گرفته بدنبال افزایش اعزام‌های سفر عمره مفرده هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ علی رضا رشیدیان در حاشیه مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان حج و زیارت گفت:رویکرد‌های اصلی در پیوست حکم مورد نظر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی را جزو اولویت‌های سازمان حج وزیارت می‌دانیم؛ یکی از مهمترین محور‌ها این است که به سمت حج هوشمند حرکت کنیم و متناسب با شان و عزت زایران ایرانی در این راستا گام برداریم.

وی همچنین با اشاره به موضوع حج تمتع و ادامه پیش ثبت نام گفت: امیدواریم با قول‌ها و توافقات که با بانک مرکزی داریم ارز مورد نیاز حج را که بحمدالله بخشی از آن قطعی شده تامین اعتبار شود و منتقل گردد تا در اجرا مشکلی نداشته باشیم.

رشیدیان تصریح کرد: سفر‌های عمره مفرده نیز در حال انجام است و طی گفتگویی که با مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) انجام شده بدنبال این هستیم تا در صورت امکان ظرفیت اعزام‌ها افزایش یابد.

وی درباره سفر‌های عتبات عالیات اظهار داشت: امیدواریم با بهره گیری از ظرفیت دفاتر زیارتی، تنوع بسته‌های سفر و تنوع خدمات شکل بگیرد و شاهد ارتقا خدمات رسانی در این حوزه باشیم.

برچسب ها: حج و زیارت ، عمره مفرده
خبرهای مرتبط
حج هوشمند و زیارت آسان؛ اولویت‌های رئیس جدید سازمان حج و زیارت
علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت شد
اعزام ۳۵ هزار عمره گزار به سرزمین وحی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات انهدام باند سلاح‌های غیرمجاز در پایتخت و کشف ۱۰۰ اسلحه جنگی و شکاری
امدادرسانی هلال‌احمر به ۷۶۱ حادثه‌دیده طی یک هفته در کشور
روایت رئیس قوه قضاییه از سوء جریان در پرونده بانک آینده
کدام دسته از تخلفات شبانه منجر به تصادفات هولناک می‌شود؟ + فیلم
پرداخت کمک‌هزینه اولاد بازماندگان توسط تامین اجتماعی برای واجدین شرایط
انصاری: از نقد‌های فعالان محیط زیست استقبال می‌کنیم
اجرای آموزش محیط زیست برای مدیران و کارکنان دولت+ فیلم
تاسیس ۵۰ خانه مستقل برای فرزندان بهزیستی در دستورکار قرار گرفت
صالحی: بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی به بیت‌المال بازگشت
۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند
آخرین اخبار
۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند
پرداخت کمک‌هزینه اولاد بازماندگان توسط تامین اجتماعی برای واجدین شرایط
امدادرسانی هلال‌احمر به ۷۶۱ حادثه‌دیده طی یک هفته در کشور
انصاری: از نقد‌های فعالان محیط زیست استقبال می‌کنیم
جزئیات انهدام باند سلاح‌های غیرمجاز در پایتخت و کشف ۱۰۰ اسلحه جنگی و شکاری
روایت رئیس قوه قضاییه از سوء جریان در پرونده بانک آینده
اجرای آموزش محیط زیست برای مدیران و کارکنان دولت+ فیلم
تاسیس ۵۰ خانه مستقل برای فرزندان بهزیستی در دستورکار قرار گرفت
صالحی: بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی به بیت‌المال بازگشت
«پل طبیعت» به مناسبت روز سازمان ملل متحد آبی می‌شود
رویکرد قوه قضاییه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارز‌های حاصل از صادرات است
بخشی از یونیت‌های مراکز دندانپزشکی به افراد دارای معلولیت اختصاص می‌یابد
کدام دسته از تخلفات شبانه منجر به تصادفات هولناک می‌شود؟ + فیلم
اعمال قانون ۲۸۲ هزار خودرو به دلیل تخلفات شبانه در پایتخت
فروشندگان کفش و محصولات چرمی از محدوده بازار خارج می‌شوند/ ایجاد «شهر طلا» در دستور کار
آغاز پویش «مهرانه علوی» برای حمایت از ۲۴ هزار دانش‌آموز
آموزش یک‌هزار داوطلب هلال‌احمر برای عضویت در تیم‌های واکنش سریع
کاهش ۴۶ درصدی سرقت‌های خشن در تهران
آغاز همکاری‌های علمی برای ساماندهی جمعیت سگ‌ها و موش‌های پایتخت
اعتراف به برادرکشی بر سر تقسیم ارثیه
مرجان‌های جزایر خارگ و خارگو دچار سفیدشدگی نیستند
درجه‌بندی ۹ غار تصویب شد
قانون و قوه قضاییه در مورد بانک آینده چه می‌گویند؟
برخی دستگاه‌ها در تلاش برای حذف نقش سازمان محیط زیست در امور هستند
۲۲۹۹ ثبت نام در بخش اصلی سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت
عملکرد واحد‌های مالیاتی باید در خدمت مردم و منطبق با حقوق قانونی آنها باشد
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در مراکز تأمین اجتماعی
بدنبال افزایش اعزام‌های عمره مفرده هستیم
معمای مرگ شوهر با قرص متادون
بانکی‌پور: طرح کارت اعتباری به جای وام ازدواج نباید اجباری شود