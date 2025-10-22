تنها دامپزشک شمال غزه پس از آن که برای بررسی خانه‌اش به جبالیا رفت و مفقود شد، با وجود اعلام آتش‌بس، در حمله هوایی اسرائیل به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معاذ ابورقبه، تنها دامپزشک شمال نوار غزه، تقریبا یک هفته پس از مفقود شدن، در یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل در حین برگشت به خانه‌اش به شهادت رسید؛ این در حالی بود که آتش‌بس اعلام شده بود.

ثائر ابورقبه، برادر معاذ، به شبکه خبری QNN گفت که این مرد ۳۰ ساله و پدر یوسف کوچک، در تاریخ ۱۰ اکتبر در جبالیا ناپدید شد. او پس از اعلام آتش‌بس پس از دو سال نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل در غزه، برای بررسی خانه‌اش که بمباران شده بود، به آنجا رفته بود.

برادرش گفت، معاذ که در چادر زندگی می‌کرد، برای جمع‌آوری برخی وسایلش به خانه‌اش در جبالیا بازگشته بود. ثائر با استناد به شاهدان عینی گفت که معاذ در یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل کشته شد و جسدش حدود ده روز بعد، در نزدیکی خانه‌اش بر روی زمین پیدا شد.

ثائر گفت: «ما تلاش کردیم جسد او را برگردانیم، اما به دلیل حضور نیرو‌های اسرائیلی در منطقه نتوانستیم»، برخی افراد توانستند به محل حادثه برسند و لباس‌ها، کفش‌ها، کلاه و کیفی که همگی آغشته به خون بودند را بازگرداندند.

معاذ، به عنوان دامپزشک ارشد سازمان نجات حیوانات سلاله، که یک سازمان رفاه حیوانات مستقر در غزه است، زندگی خود را وقف نجات حیوانات بی‌شماری در غزه کرده بود. او حتی در بحبوحه وحشت‌های نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل، بر روی حیوانات جراحی انجام می‌داد.

سازمان نجات حیوانات سلاله در بیانیه‌ای در سوگ او اعلام کرد: «او نمونه‌ای درخشان از مهربانی و سخاوت بود و حامل پیام شفقت برای حیوانات و انسان‌ها به طور یکسان بود.»

یکی از پزشکان این سازمان در ویدئویی که در ۱۷ اکتبر منتشر شد، گفت: «دکتر معاذ مرد بسیار خوبی بود. او مهربان، دلسوز بود و هرگز از مردم سوء استفاده نکرد، هرگز به حیوانات آسیب نرساند یا آنها را نکشت.»

بر اساس حساب فیس‌بوک او، معاذ تنها یک سال قبل از این حملات، کلینیک شخصی خود را تأسیس کرده بود که آن نیز در بمباران رژیم تروریستی اسرائیل تخریب شد.

منبع: قدس نیوز

برچسب ها: آتش بس غزه ، نسل کشی
خبرهای مرتبط
انگلیس برای کمک به نظارت بر آتش‌بس غزه نیرو اعزام کرد
ونس: طرح غزه بهتر از حد انتظار پیش می‌رود
حماس اجساد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل می‌دهد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
بحاطر ترسشون از ایرانه مدام دست به جنایت میزنن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۰ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
از اولشم اعتمادی به آتش بسی که طراحاش ترامپ و نتانیاهو باشن نبود
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۴ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
خدا این اسرائیل را نابود و محو کند.آمین
۰
۳
پاسخ دادن
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
آخرین اخبار
اتحادیه اروپا نوزدهمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه را تصویب کرد
وال استریت ژورنال: آمریکا محدودیت استفاده اوکراین از موشک‌های دوربرد را لغو کرده است
دیدار فرستاده‌های آمریکا با مشاور امنیت ملی امارات
تحقیقات در مورد تهدید به مرگ سارکوزی در زندان
دولت ترامپ محدودیت صادرات نرم‌افزار و فناوری به چین را بررسی می‌کند
کمیته‌های مقاومت فلسطین: مصوبه الحاق کرانه باختری، فصلی از نسل‌کشی است
کمیته سنای آمریکا سه لایحه ضد روسی را تصویب کرد
زلنسکی از پیشنهاد ترامپ برای توقف جنگ حمایت کرد
حمله آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام
بمب‌افکن‌های دوربرد روسیه بر فراز دریای بالتیک پرواز کردند
پایان نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در بیرجند+ فیلم
اردن تصویب اولیه الحاق کرانه باختری توسط اسرائیل را محکوم کرد
حماس: تلاش‌های اسرائیل برای الحاق کرانه باختری باطل و غیرقانونی است
دادگاه لاهه: اسرائیل حق ندارد از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی استفاده کند
تفاهم‌نامه سوئد و اوکراین برای خرید ۱۵۰ جنگنده
ثبت بیش از ۵۸۰۰ مورد یورش شهرک‌نشینان در کرانه باختری
مقام سازمان ملل: میزان آوار در غزه معادل حجم ۱۳ هرم جیزه است
روبیو روز پنجشنبه به اراضی اشغالی سفر خواهد کرد
گردان‌های قدس: به آتش‌بس پایبند و مراقب اقدامات اشغالگران هستیم
مخالفت مجدد نتانیاهو با هرگونه حضور نیرو‌های ترکیه در غزه
آمریکا نگران خروج نتانیاهو از توافق آتش‌بس است
هشدار مشترک قطر-آمریکا به اروپا درباره امنیت انرژی
توافق هند و آمریکا؛ کاهش خرید نفت روسیه در ازای کاهش تعرفه‌ها
اکثریت آمریکایی‌ها: فلسطین باید به رسمیت شناخته شود
عراق: مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا وجود ندارد
مسجدالاقصی در خطر پس از حفاری‌های اسرائیل
پرواز محرمانه فرستاده ترامپ و کوشنر از اسرائیل به عربستان
سقوط مکرون در اروپا: از موتور محرک تا شخصیت کسل‌کننده
تشییع پیکر ده‌ها فلسطینی غیرقابل شناسایی در غزه
جمهوری‌خواهان و دولت ترامپ سازش با دموکرات‌ها را رد کردند