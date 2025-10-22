باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معاذ ابورقبه، تنها دامپزشک شمال نوار غزه، تقریبا یک هفته پس از مفقود شدن، در یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل در حین برگشت به خانه‌اش به شهادت رسید؛ این در حالی بود که آتش‌بس اعلام شده بود.

ثائر ابورقبه، برادر معاذ، به شبکه خبری QNN گفت که این مرد ۳۰ ساله و پدر یوسف کوچک، در تاریخ ۱۰ اکتبر در جبالیا ناپدید شد. او پس از اعلام آتش‌بس پس از دو سال نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل در غزه، برای بررسی خانه‌اش که بمباران شده بود، به آنجا رفته بود.

برادرش گفت، معاذ که در چادر زندگی می‌کرد، برای جمع‌آوری برخی وسایلش به خانه‌اش در جبالیا بازگشته بود. ثائر با استناد به شاهدان عینی گفت که معاذ در یک حمله هوایی رژیم تروریستی اسرائیل کشته شد و جسدش حدود ده روز بعد، در نزدیکی خانه‌اش بر روی زمین پیدا شد.

ثائر گفت: «ما تلاش کردیم جسد او را برگردانیم، اما به دلیل حضور نیرو‌های اسرائیلی در منطقه نتوانستیم»، برخی افراد توانستند به محل حادثه برسند و لباس‌ها، کفش‌ها، کلاه و کیفی که همگی آغشته به خون بودند را بازگرداندند.

معاذ، به عنوان دامپزشک ارشد سازمان نجات حیوانات سلاله، که یک سازمان رفاه حیوانات مستقر در غزه است، زندگی خود را وقف نجات حیوانات بی‌شماری در غزه کرده بود. او حتی در بحبوحه وحشت‌های نسل‌کشی رژیم تروریستی اسرائیل، بر روی حیوانات جراحی انجام می‌داد.

سازمان نجات حیوانات سلاله در بیانیه‌ای در سوگ او اعلام کرد: «او نمونه‌ای درخشان از مهربانی و سخاوت بود و حامل پیام شفقت برای حیوانات و انسان‌ها به طور یکسان بود.»

یکی از پزشکان این سازمان در ویدئویی که در ۱۷ اکتبر منتشر شد، گفت: «دکتر معاذ مرد بسیار خوبی بود. او مهربان، دلسوز بود و هرگز از مردم سوء استفاده نکرد، هرگز به حیوانات آسیب نرساند یا آنها را نکشت.»

بر اساس حساب فیس‌بوک او، معاذ تنها یک سال قبل از این حملات، کلینیک شخصی خود را تأسیس کرده بود که آن نیز در بمباران رژیم تروریستی اسرائیل تخریب شد.

منبع: قدس نیوز