سازمان تأمین اجتماعی بر ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت‌گیرندگان تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اداره‌کل بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان تأمین اجتماعی، جهت ارتقای ارائه خدمات در چارچوب دولت الکترونیک، طی ابلاغی به کلیه واحد‌های تابعه سازمان در سراسر کشور، بر عدم دریافت کپی مدارک هویتی از افراد مراجعه کننده به مراکز ارائه خدمات تأمین اجتماعی تأکید کرد.

در این ارتباط، بازنگری و پایش مستمر اجرای دستورالعمل‌ها و فرم‌های واحد‌های ستادی و اجرایی در راستای نظارت بر نحوه اجرای طرح فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸) و بخشنامه‌های صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.

عدم دریافت کپی مدارک هویتی در راستای ارائه خدمات به مخاطبان و ذینفعان، با هدف حفظ حریم خصوصی و ارتقای کیفیت خدمات اداری، تسهیل در فرایندها، اصلاح نظام اداری، تحقق اهداف توسعه دولت الکترونیک، استنادپذیری الکترونیکی و کمک به مقابله با سوءاستفاده و جعل اسناد هویتی، همواره از اولویت‌های سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

منبع: سازمان تأمین اجتماعی

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، کپی مدارک ، مدارک هویتی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۳۰ مهر ۱۴۰۴
همین امروز صبح از من کپی شناسنامه و کارت ملی و اعضای خانواده رو گرفتن خداوکیلی از این حرف های خنده دار نزنید
