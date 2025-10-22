مسابقات اسنوکر قهرمانی بزرگسالان مازندران در شهر امیر کلا برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در مسابقات اسنوکر قهرمانی بزرگسالان مازندران ۳۴ بازیکن از سراسر استان به مدت ۳ روز و با میزبانی باشگاه کافه بیلیارد شهر امیرکلا رقابت کردند.

در پایان این مسابقات عنوان قهرمانی محمد بابایی از ساری اختصاص یافت.

امیر شکری از قائمشهر بر سکوی نایب قهرمانی ایستاد.

علیرضا قربانی و مصطفی سجادی از آمل به صورت مشترک مقام سوم را به دست آوردند.

مسئولیت برگزاری مسابقات را حسین آقاسیان برعهده داشت.

آیین پایانی مسابقات با حضور مسئولان و قهرمانان و پیشکسوتان ورزش برگزار و از مدال آوران و مسئولان برگزاری و داوران با اهدای حکم و جوایز تقدیر به عمل آمد.

