۵۲۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ که به‌صورت غیرمجاز در حال تغییر کاربری و ساخت‌وساز بودند، آزادسازی شد.

 
 
باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کاظمی، رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ، در این عملیات، ۱۸۵ قطعه دیوارکشی، ۷ ویلای در حال ساخت، سه مسیر جاده‌سازی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع، و یازده مورد محوطه‌سازی به وسعت دو هزار و هفتصد و پنجاه مترمربع قلع و قمع شد.
 
همچنین ۹ استخر به مساحت ۴۰۵ مترمربع، ۵۳ مورد دپوی مصالح با مجموع سه هزار و چهارصد و چهل و پنج مترمربع، دو شهرک‌سازی غیرمجاز در وسعت سه هکتار، هشت آلاچیق به مساحت ۱۱۵ مترمربع و یک کانکس شش‌متری از سطح اراضی کشاورزی جمع‌آوری شد.

کاظمی افزود: در مجموع ۱۸۵ قطعه تفکیک‌شده شناسایی و این اراضی به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.وی تأکید کرد: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی به‌شدت برخورد خواهد شد.
