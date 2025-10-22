باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کاظمی، رئیس جهاد کشاورزی ساوجبلاغ، در این عملیات، ۱۸۵ قطعه دیوارکشی، ۷ ویلای در حال ساخت، سه مسیر جاده‌سازی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع، و یازده مورد محوطه‌سازی به وسعت دو هزار و هفتصد و پنجاه مترمربع قلع و قمع شد.

همچنین ۹ استخر به مساحت ۴۰۵ مترمربع، ۵۳ مورد دپوی مصالح با مجموع سه هزار و چهارصد و چهل و پنج مترمربع، دو شهرک‌سازی غیرمجاز در وسعت سه هکتار، هشت آلاچیق به مساحت ۱۱۵ مترمربع و یک کانکس شش‌متری از سطح اراضی کشاورزی جمع‌آوری شد.