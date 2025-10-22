براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۸ شهر خوزستان ناسالم است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهر کارون ۲۰۲ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.
همچنین اهواز با ۱۵۵ و بهبهان ۱۵۵ میکرو گرم بر متر مکعب در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای همه گروههای سنی قرار دارند.
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور اندیمشک ۱۲۶، خرمشهر ۱۱۰، دزفول ۱۰۵، دشت آزادگان ۱۱۸ و ماهشهر ۱۲۶ میکرو گرم بر متر مکعب اعلام شده که ناسالم برای گروههای حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، دهدز، رامهرمز، شادگان، شوش، شوشتر، لالی، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده و مسجد سلیمان نیز تنهایی شهر با هوای پاک در خوزستان به ثبت رسیده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.
منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور