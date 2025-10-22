باشگاه خبرنگاران جوان - دلاور زارعی امروز در بازدید از روند نصب دستگاه‌های کارت بلیط الکترونیک در اتوبوس‌های شهری اردبیل، گفت: طرح تجهیز اتوبوس‌های شهری به سیستم کارت بلیط الکترونیک که با هدف تسهیل دسترسی و ارتقا کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در اردبیل آغاز شده بود، پس از اتمام فاز‌های اول و دوم، فاز سوم (آخرین مرحله) نیز اجرا شد و آماده بهره برداری است.

او افزود: در فاز اول این پروژه که در زمستان سال گذشته آغاز شد، ۵۰ دستگاه اتوبوس به این سیستم تجهیز شدند. در فاز دوم نیز ۵۰ دستگاه دیگر به سیستم کارت بلیط الکترونیک مجهز شده و اکنون نیز با تداوم اجرای فاز سوم، تمامی اتوبوس‌های باقی‌مانده به این سیستم تجهیز شده‌اند و پروژه به پایان رسیده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل گفت: هر دستگاه اتوبوس در این طرح، شامل سه دستگاه سخت‌افزاری است که به ترتیب در درب جلو، درب عقب و کنسول راننده نصب شده است.

زارعی افزود: این سیستم امکان پرداخت بلیط به‌صورت الکترونیکی را برای مسافران فراهم می‌کند و با هدف تسهیل سفر‌های شهری، گامی مهم در راستای هوشمندسازی حمل‌ونقل عمومی اردبیل برداشته شده است.

رئیس سازمان فاوای شهرداری اردبیل بیان کرد: این طرح به زودی در راستای تأکیدات اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار اردبیل مبنی بر توسعه خدمات الکترونیک وهوشمندسازی بویژه در حوزه حمل و نقل عمومی به زودی افتتاح و قابل بهره بردای برای شهروندان خواهد شد.

منبع: شهرداری