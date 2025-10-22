باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده نسترن حسن آبادی - درخشان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان، از برگزاری رزمایش ساعت صفر آمادگی عملیاتی با حضور امدادگران استان خبر داد و گفت: این مانور با هدف تقویت توانمندی تیمهای عملیاتی و آمادگی کامل برای اجرای طرح زمستانه برگزار شد.
وی افزود: در این رزمایش، امدادگران در چهار کارگاه تخصصی شامل آوار، سیلاب، کوهستان و اسکان اضطراری حضور یافتند و عملکرد آنها در شرایط عملیاتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان با اشاره به نزدیکی فصل سرما تصریح کرد: ضروری است تیمهای امداد و نجات با مهارتهای بهروز و آمادگی کامل، آماده مقابله با حوادث احتمالی زمستان باشند.
درخشان توضیح داد: در کارگاه آوار، نجات از زیر آوار و ایمنسازی محل حادثه آموزش داده شد؛ در کارگاه سیلاب، عملیات نجات در آبهای روان تمرین شد؛ در کارگاه کوهستان، امداد در ارتفاع و مناطق صعبالعبور مورد آموزش قرار گرفت و در کارگاه اسکان اضطراری نیز مدیریت اردوگاههای امدادی تمرین شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر استان سمنان با تمام توان و امکانات خود آماده خدمترسانی به هموطنان در شرایط بحرانی است و اجرای این مانور گامی مؤثر در ارتقای سطح آمادگی و کیفیت خدمات امدادی محسوب میشود.