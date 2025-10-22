باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی بابل از کشت پاییزه دانه روغنی کلزا تاکنون در سطح ۴۴ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان خبر داد و گفت: کلزا در ارقام ظفر و هایولا ۵۰، مجموعا به میزان ۲۲۹ کیلو در این شهرستان توزیع شده است.

او با اشاره به اهمیت کشت پاییزه کلزا، افزود: کلزا یکی از محصولات استراتژیک کشور است و توسعه کشت آن می‌تواند بی‌نیازی کشور از واردات دانه‌های روغنی را به دنبال داشته باشد.

شهیدی‌پور گفت:کشاورزانی که قصد کشت کلزا در سال زراعی جاری را دارند، می‌توانند با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی منطقه خود و عقد قرارداد کلزا، بذر مورد نیاز خود را بصورت یارانه‌ای از کارگزار شهرستانی توزیع کننده بذر کلزا، سید نصرالدین طاهری (واقع در بخش گتاب) تأمین نمایند.

او افزود: کارشناسان مدیریت و مراکز جهاد کشاورزی شهرستان با نظارت مستمر بر روند کشت، آماده ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه انتخاب بذر مناسب، تاریخ کاشت و مدیریت تغذیه این محصول به کشاورزان هستند.