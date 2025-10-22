معاون اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور از اداره کل امور مالیاتی غرب تهران واقع در وردآورد بازدید و بر لزوم ارتقای رضایت مراجعین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور به همراه بازرس کل امور اقتصادی و دارایی و سربازرس مالیاتی سازمان در بازدید میدانی از واحد مالیاتی حوزه اصناف، در اداره کل امور مالیاتی غرب تهران حضور یافت و در گفتوگو با کارکنان و مراجعین مجموعه چندین محور عمده را مورد تأکید قرار داد.
وی با تاکید بر اهمیت رضایت مردم، خواستار توجه جدی به مشکلات مودیان و تسهیل فرایندها برای مراجعین شد.
شیرعالی گفت: همه ما کارگزاران نظام هستیم و عملکرد واحدهای مالیاتی باید در خدمت مردم و منطبق با حقوق قانونی آنان باشد.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور خواستار مراقبت ویژه از پروندههای مودیان و جلوگیری از تخلفات شد.
شیرعالی ضرورت آموزش نیروی انسانی را مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد: ممیزها و سرممیزها باید آموزش ببینند تا فرایندهای مالیاتی بهصورت حرفهای و مطابق استانداردهای دادرسی مالیاتی اجرا شوند.
وی تأکید کرد: امور مالیاتی یک کار حرفهای است؛ شامل دادرسی مالیاتی یا مختومه کردن پروندههای مالیاتی و آموزش، کلید ارتقای کیفیت این فرایندهاست.
در بخش دیگری از بازدید، معاون سازمان بازرسی خواستار مبارزه جدی با فسادهای احتمالی شد و بر «جلوگیری از هرگونه روابط غیرمتعارف بین مؤدی و یا افراد مرتبط با مؤدی با مأمورین مالیاتی (کارچاقکنیها)» تاکید کرد.
وی همچنین اظهار داشت: باید اقداماتی در جهت جلب هرچه بیشتر رضایت مردم به کار بگیریم و به مردم کمک کنیم تا اعتماد عمومی به نظام مالیاتی افزایش یابد.
بازرس کل امور اقتصادی و دارایی و سربازرس گروه امور مالیاتی سازمان نیز در همراهی با شیرعالی بر تسریع در رسیدگی به پروندهها، ارتقای شفافیت و بهبود سازوکارهای شکایات مردمی تاکید کردند.
در پایان این بازدید، مقرر شد مسئولان ذیربط، برنامههای آموزشی و بازنگری در فرآیندهای رسیدگی را در دستور کار قرار دهند تا هم کیفیت خدمات به مودیان ارتقا یابد و هم از تخلفات احتمالی جلوگیری شود.
منبع: سازمان بازرسی کل کشور