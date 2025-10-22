باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ هادی عبادی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران گفت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و کنترل محور‌های مواصلاتی استان، مأموران تیم گشت پلیس راه ساری – میاندرود – نکا هنگام گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی پراید هاچ‌بک مشکوک شدند.

او افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بررسی مدارک، متوجه سرقتی بودن آن شدند و در ادامه، راننده خودرو نیز که سارق آن بود، دستگیر شد.

رئیس پلیس راه استان مازندران گفت: خودروی مسروقه توقیف و به منظور انجام مراحل قانونی به یگان انتظامی مربوطه (ک۱۱ ساری) تحویل شد.

او در پایان با قدردانی از هوشیاری و اقدام به موقع مأموران پلیس راه، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.