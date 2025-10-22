باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پنجمین دوره رویداد «گیم‌کرفت» به میزبانی انجمن علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر، همچون سال‌های گذشته با استقبال علاقه‌مندان به بازی‌سازی برگزار شد و برگزیدگان نهایی آن معرفی شدند.

این رویداد، شامل مجموعه‌ای از ارائه‌های حضوری و آنلاین، کارگاه‌های عملی، مسابقه بازی‌سازی، جلسات منتورینگ، داوری آثار و در نهایت مراسم اختتامیه بود.

بخش اصلی مسابقه بازی‌سازی این دوره با تم Unstable (بی‌ثبات) برگزار شد و تیم‌های متعددی از سراسر کشور در آن حضور یافتند. پس از داوری آثار، چهار بازی به عنوان آثار برتر انتخاب و معرفی شدند:

رتبه اول: بازی Malware از تیم Rogue Devs با ۷۵ امتیاز و جایزه ۱۸ میلیون تومان

رتبه دوم: بازی Typing Therapy از تیم Ghovvatoo با ۷۲ امتیاز و جایزه ۱۵ میلیون تومان

رتبه سوم: بازی Unstable از تیم Lazy Panda Studios با۶۳ امتیاز و جایزه ۱۲ میلیون تومان

رتبه چهارم: بازی RUO از تیم Jaroo Studio با۶۰ امتیاز و جایزه ۶ میلیون تومانی

تیم داوری این دوره از افراد با تجربه و فعال در صنعت بازی‌سازی کشور، از استودیو‌هایی نظیر Black Cube Games، Incytel و Pixomondo تشکیل شده بود. داوران، آثار نهایی ۷۲ تیم شرکت‌کننده را در شاخص‌های زیر ارزیابی و امتیازدهی کردند: گیم‌پلی (Gameplay) داستان (Story) بخش هنری و فرم بصری (Art & Style) خلاقیت و اصالت (Creativity & Originality) موسیقی و جلوه‌های صوتی (Music & SFX) عملکرد فنی (Technical Performance) تطابق با تم مسابقه (Theme Fit)