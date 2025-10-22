باشگاه خبرنگاران جوان - یوتیوب پس از یک آزمایش در اوایل سال جاری، رسما ویژگی تشخیص شباهت را برای سازندگان واجد شرایط در برنامه همکاری یوتیوب راه‌اندازی کرد . این ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی، ویدیوهای غیرمجاز تولید شده توسط هوش مصنوعی را که از شباهت چهره یا صدای سازنده استفاده می‌کنند، شناسایی و ردیابی می‌کند. برای استفاده از این ویژگی، تولیدکنندگان محتوا باید هویت خود را با استفاده از کارت شناسایی عکس‌دار دولتی و یک ویدیوی سلفی تایید کنند.

به نقل از دیجیتال‌ترندز، علاوه بر این، ویژگی جدید تشخیص شباهت، سوءاستفاده روزافزون از چهره یا صدای خالق اثر را در محتوای گمراه‌کننده، مانند تاییدیه‌های جعلی یا اطلاعات نادرست، مورد توجه قرار می‌دهد.

با استفاده از این ویژگی، سازندگان می‌توانند ویدیوهای جعلی را شناسایی کنند، درخواست حذف (بر اساس دستورالعمل‌های حفظ حریم خصوصی یوتیوب) بدهند، درخواست‌های حق انتشار ارسال کنند یا ویدیوها را بایگانی کنند.

همچنین از تلاش‌های قانونی گسترده‌تر، با هدف تنظیم محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، پشتیبانی می‌شود.

علاوه بر این، ویژگی تشخیص شباهت به ایجاد یک محیط آنلاین امن‌تر کمک می‌کند که در آن بینندگان می‌توانند بدون اضطراب مواجهه با ویدیوهای فریبنده، محتوا را مشاهده کنند.

می‌توان این ویژگی را در هر زمانی غیرفعال کرد و یوتیوب پس از ۲۴ ساعت تجزیه و تحلیل ویدیوهای کاربر را متوقف خواهد کرد.

برای بینندگان، این ویژگی اعتماد بیشتری برای محتوایی که مرتبا مشاهده می‌کنند، فراهم می‌کند و خطر گمراه شدن توسط ویدیوهای جعل عمیق را کاهش می‌دهد.

ویژگی تشخیص شباهت به تدریج برای تعداد بیشتری از سازندگان یوتیوب ارائه خواهد شد، احتمالا با بهبودهایی در دقت تشخیص و فرآیند بررسی. علاوه بر این، سایر پلتفرم‌های تولید و اشتراک‌گذاری محتوا نیز می‌توانند نسخه مشابهی از ویژگی تشخیص شباهت مبتنی بر هوش مصنوعی را به کار گیرند.