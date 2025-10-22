مصطفی اکبر زاده فیلمساز کشورمان جزئیاتی از فیلم کوتاه «بیگودی» را تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور -  بیگودی به کارگردانی مصطفی اکبرزاده یکی از آثار کوتاه جشنواره چهل و دوم فیلم کوتاه تهران ‌است. مصطفی اکبرزاده کارگردان این فیلم داستان این اثر کوتاه را اینگونه توضیح داد: خلاصه داستان بیگودی این است که فردی به نام ناصر که دچار رویش موی بی‌رویه است و به واسطه ترومای کودکی‌اش از افراد کچل خوشش نمی‌آید. این داستان آنقدر دردسر ساز می‌شود تا اتفاقات عجیب و غریبی می‌افتد.

وی دلیل ساخت این اثر را اینگونه بیان کرد: علاقه‌ من به کمدی‌های کاریکاتوری است، این داستان از داستان حسن کچل آمد. به عبارتی قصه را از نظر بصری مجموعه‌ای از کاریکاتور می‌دانم ولی از نظر فرمی تلفیقی از جهان کمدی سنتی یا فانتزی ایرانی است؛ یعنی فیلم کمدی است اما فانتزی حساب می‌شود.

برچسب ها: فیلم کوتاه تهران ، جشنواره فیلم ، فیلم کوتاه
