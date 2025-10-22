باشگاه خبرنگاران جوان - آرسنال در هفته سوم دور گروهی لیگ قهرمانان اروپا پیروزی قاطع و ارزشمندی را در دیدار برابر اتلتیکو مادرید تجربه کرد. توپچی‌ها موفق شدند که در ورزشگاه خانگی‌شان با چهار گل تیم خوب و باکیفیت اتلتیکو مادرید را درهم‌بکوبند.

به نوشته روزنامه اسپانیایی اسپورت، میکل آرتتا در نشست خبری پایان بازی گفت: این یک بازی سخت بود. بعد از گل اول، دفاع حریف کمی باز و پیداکردن فضا برای ما آسان‌تر شد. از نتیجه بسیار راضی‌ام. در این سطح از لیگ قهرمانان اروپا واقعا باید تلاش بیشتری بکنیم و ما این کار را در تمام مراحل بازی انجام دادیم. من بسیار خوشحالم. این پیروزی به‌راحتی به دست نیامد و کیفیت بالایی را از خودمان نشان دادیم.

او درباره گلزنی ویکتور یوکرش گفت: واقعا خوشحالم. او شایسته این گل‌ها بود. تلاش‌هایی که برای تیم انجام می‌دهد فوق‌العاده است. ما از آنچه برای تیم ارائه می‌دهد قدردانی بسیاری می‌کنیم. امروز لبخند به صورت داشت و نگاه کنید که هم‌تیمی‌هایش چگونه با او تعامل داشتند. امیدوارم این شروعی برای برخی درخشش‌های عالی باشد. همه چیز عالی بود. ما می‌توانستیم در نیمه اول گل بزنیم، اما داشتن این توانایی برای زدن چنین گل‌هایی و گلزنی توسط بازیکنان مختلف بسیار مهم است. می‌خواهیم ادامه دهیم و پیشرفت کنیم.

سرمربی اسپانیایی آرسنال در پایان گفت: این پیروزی پیوند بیشتری بین ما و هواداران ایجاد می‌کند، زیرا اعتماد به نفس در فوتبال بسیار مهم است. حالا باید روی بازی یکشنبه تمرکز کنیم.

توپچی‌ها، صدرنشینان حال حاضر لیگ برتر، در بازی بعدی خود یکشنبه پیش رو پذیرای کریستال پالاس خواهند بود.