براساس اعلام دبیرخانه سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، ۲۲۹۹ ثبت نام در بخش اصلی سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت صورت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، براساس اعلام دبیرخانه سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت، تا پایان مهلت شرکت در سومین دوره این رویداد، حدود ۲۲۹۹ نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۱۵۰۱ فرم خانواده، ۲۰۶ فرم رسانه، ۱۴۳ فرم سمن ها، ۴۷ فرم شرکت‌ها و موسسات خصوصی، ۱۸۵ فرم دستگاه اجرایی، ۱۱۰ فرم نخبگان و ۱۰۷ فرم مدیران توسط متقاضیان شرکت در این رویداد تکمیل شده است.

همچنین فرایند ارزیابی هم‌زمان با پایان مهلت ثبت‌نام آغاز شده و طبق برنامه ریزی صورت گرفته داوری‌ها تا نیمه آبان به پایان خواهد رسید و منتخبین نهایی ۲۴ آبان معرفی شوند.

برچسب ها: جوانی جمعیت ، جایزه
خبرهای مرتبط
دستجردی: گروه‌های مردمی و سمن‌ها نقش کلیدی در تحقق اهداف جمعیتی دارند
پنجم آبان‌ماه آخرین مهلت شرکت در فراخوان مسابقه عکس و فیلم کوتاه «تصویر خانواده و کودک در ایران»
دبیر ستاد ملی جمعیت تشریح کرد
جزئیات واریز ماهانه ۲ میلیون تومان به «کارت امید مادر»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات انهدام باند سلاح‌های غیرمجاز در پایتخت و کشف ۱۰۰ اسلحه جنگی و شکاری
امدادرسانی هلال‌احمر به ۷۶۱ حادثه‌دیده طی یک هفته در کشور
روایت رئیس قوه قضاییه از سوء جریان در پرونده بانک آینده
کدام دسته از تخلفات شبانه منجر به تصادفات هولناک می‌شود؟ + فیلم
پرداخت کمک‌هزینه اولاد بازماندگان توسط تامین اجتماعی برای واجدین شرایط
انصاری: از نقد‌های فعالان محیط زیست استقبال می‌کنیم
اجرای آموزش محیط زیست برای مدیران و کارکنان دولت+ فیلم
تاسیس ۵۰ خانه مستقل برای فرزندان بهزیستی در دستورکار قرار گرفت
صالحی: بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی به بیت‌المال بازگشت
۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند
آخرین اخبار
۷ ایرانی محبوس در ارمنستان به کشور منتقل شدند
پرداخت کمک‌هزینه اولاد بازماندگان توسط تامین اجتماعی برای واجدین شرایط
امدادرسانی هلال‌احمر به ۷۶۱ حادثه‌دیده طی یک هفته در کشور
انصاری: از نقد‌های فعالان محیط زیست استقبال می‌کنیم
جزئیات انهدام باند سلاح‌های غیرمجاز در پایتخت و کشف ۱۰۰ اسلحه جنگی و شکاری
روایت رئیس قوه قضاییه از سوء جریان در پرونده بانک آینده
اجرای آموزش محیط زیست برای مدیران و کارکنان دولت+ فیلم
تاسیس ۵۰ خانه مستقل برای فرزندان بهزیستی در دستورکار قرار گرفت
صالحی: بیش از ۳۲ هزار میلیارد تومان ارز صادراتی به بیت‌المال بازگشت
«پل طبیعت» به مناسبت روز سازمان ملل متحد آبی می‌شود
رویکرد قوه قضاییه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارز‌های حاصل از صادرات است
بخشی از یونیت‌های مراکز دندانپزشکی به افراد دارای معلولیت اختصاص می‌یابد
کدام دسته از تخلفات شبانه منجر به تصادفات هولناک می‌شود؟ + فیلم
اعمال قانون ۲۸۲ هزار خودرو به دلیل تخلفات شبانه در پایتخت
فروشندگان کفش و محصولات چرمی از محدوده بازار خارج می‌شوند/ ایجاد «شهر طلا» در دستور کار
آغاز پویش «مهرانه علوی» برای حمایت از ۲۴ هزار دانش‌آموز
آموزش یک‌هزار داوطلب هلال‌احمر برای عضویت در تیم‌های واکنش سریع
کاهش ۴۶ درصدی سرقت‌های خشن در تهران
آغاز همکاری‌های علمی برای ساماندهی جمعیت سگ‌ها و موش‌های پایتخت
اعتراف به برادرکشی بر سر تقسیم ارثیه
مرجان‌های جزایر خارگ و خارگو دچار سفیدشدگی نیستند
درجه‌بندی ۹ غار تصویب شد
قانون و قوه قضاییه در مورد بانک آینده چه می‌گویند؟
برخی دستگاه‌ها در تلاش برای حذف نقش سازمان محیط زیست در امور هستند
۲۲۹۹ ثبت نام در بخش اصلی سومین رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت
عملکرد واحد‌های مالیاتی باید در خدمت مردم و منطبق با حقوق قانونی آنها باشد
ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در مراکز تأمین اجتماعی
بدنبال افزایش اعزام‌های عمره مفرده هستیم
معمای مرگ شوهر با قرص متادون
بانکی‌پور: طرح کارت اعتباری به جای وام ازدواج نباید اجباری شود