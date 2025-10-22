متهم تیراندازی به سمت خودرو در یک گشت ایست بازرسی در هویزه بازداشت و تحویل مرجع قضائی شد.

 باشگاه خبرنگاران جوان- با دستور قضائی و پیگیری‌های صورت گرفته متهم تیراندازی به سمت یک خودرو در شهرستان هویزه شناسایی و بازداشت شد.

در نتیجه تیراندازی صورت گرفته در یک پست ایست بازرسی در هویزه، متاسفانه یک کودک جان خود را از دست داد.

 سرهنگ مالک حزبائی فرمانده انتظامی هویزه در این باره در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ اظهار کرده بود: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه جمعه ۲۵ مهر، مأموران انتظامی حین گشت‌زنی، یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکی فاقد پلاک را مشاهده کردند و برای بررسی موضوع به راننده دستور ایست دادند که وی بدون توجه اقدام به فرار کرد و مأموران در تعقیب و برابر قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به توقیف خودرو کردند.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی پس از توقف خودرو، متوجه حضور دو کودک خردسال در صندلی عقب شدند، گفته بود: این دو کودک خردسال مجروح شده بودند و به سرعت به بیمارستان منتقل شدند اما متأسفانه یکی از آنان علیرغم اقدامات پزشکی فوت کرد.

