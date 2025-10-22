به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دیار گروس از مناطق فرهنگی غنی در غرب کشور است که تاریخ و فرهنگ ویژه آن جلوه‌ای بی همتا از جامعه والای ایرانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی به اولین همایش ملی مطالعات گروس در دانشگاه کردستان که توسط دبیر همایش قرائت شد، اظهار کرد: اینک در موسم پاییز هزار رنگ که دروازه سال تحصیلی جدید به روی خیلی گسترده دانشجویان کشور دانشجویان گشوده شده است و روندگان راه دانایی با تکیه بر توفیق الهی بر آنند از گردنه‌های علم و معرفت به قله‌های کمال برسند، دانشگاه کردستان نگین گرانقدر دانش و فضیلت در غرب کشور، میزبان رویداد علمی و فرهنگی همایش ملی مطالعات گروس شده است.

حسن سیمایی صراف افزود: دیار گروس از مناطق فرهنگی غنی در غرب کشور است که تاریخ و فرهنگ ویژه آن جلوه‌ای بی همتا از جامعه والای ایرانی است و موقعیت جغرافیایی و نیز اهمیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروس به مثابه یکی از اجزای اصلی ساختار تقسیمات کشوری غرب ایران از اوایل دوره صفوی تا دوران اخیر بوده و نقش آفرینی این دیار در تحولات تاریخ ایران در مقاطع گوناگون تاریخ پرفراز و نشیب کشور، زمینه ساز ظهور بزرگ مردان و ناموران از این خطه در عرصه فرهنگ و سیاست ایران شده است.

وی یادآور شد: نام آورانی، چون فاضل خان گروسی شاعر، امیر نظام گروسی، وزیر سیاست مدار و ادیب دوره قاجار، امیر معزز و علیرضا خان گروسی از بزرگان خوشنام منطقه گروس، عبدالحسین سالارالملک گروسی و غلامعلی بایندر فرمانده نیروی دریایی ایران در جنگ جهانی دوم و کامران نجات اللهی اولین شهید دانشگاهی، تنها نمونه‌هایی از مشاهیر خطه زرخیز و هنرپرو گروس هستند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: این رویداد علمی و فرهنگی فرصت محترم برای پژوهشگران اهالی قلم و دلسوزان پرافتخار گروس است تا با پژوهش‌های دقیق فاخر و هدفمند و بررسی فرصت‌ها چالش‌های منطقه و راهکار‌های برون رفت از آنها موجب شناسایی بیش از این سرزمین کهن شوند و از این رهگذر گامی کوچک برای حفظ این سرمایه ارزمشند ملی بردارند؛ چرکه پاسداشت چنین میراث ارزشمندی نیازمند کنش جمعی و همراهی آن دیار است.

حسن سیمایی صراف افزود: لازم می‌دانم از همه دست اندرکاران برگزاری این همایش ملی به ویژه همکارانم در دانشگاه کردستان پژوهشکده کردستان شناسی مسوولان استان کردستان و شهرستان بیجار سپاسگزاری نمایم و توفیق روز افزون همگان را در خدمت به تاریخ و فرهنگ این مجموعه از درگاه خداوند متعال خواهانم.

 

