باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه ترابی در نشست با نمایندگان سازمانهای مردمنهاد محیط زیستی کشور که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، تاکید کرد: همه ما فارغ از اینکه تصمیمگیر هستیم و یا فعال محیط زیست، ایرانی هستیم و دغدغههای جدی در حوزه محیط زیست بهویژه محیط زیست انسانی داریم و قصد داریم این چالشها و مشکلات را حل کنیم یا در مسیر حل آنها قدم برداریم.
وی افزود: اگر یک فهرست از مسایل و چالشهای مطرح شده در حوزه محیط زیست انسانی تعیین کنیم متوجه خواهیم شد که این چالشها نتیجه اقدامات دیروز و امروز ما نیست و حل آنها نیز امروز و فردا امکانپذیر نخواهد بود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: برای اینکه بتوانیم پاسخ مناسب و مسیر مشخصی در رسیدگی به مطالبات گسترده فعالان محیط زیست در سطح کشور داشته باشیم، لازم است تشکلهای مردمنهاد از هر استان تنها یک مساله را با اولویت بالا مطرح کنند تا بتوانیم برای حل آن مساله برنامهریزی کنیم.
ترابی با اشاره به اینکه طرح چندین مساله در هر استان و تلنبار شدن مطالبات هم از توان ما خارج است و هم باعث نارضایتی بیشتر سمنها از شرایط محیط زیستی خواهد شد، تصریح کرد: در این خصوص سمنها میتوانند از طریق نیروهای مردمی متخصص این موضوع را پیگیری کنند تا بتوانیم با کمک دفاتر تخصصی در سازمان و استان برای حل آن تلاش کنیم.
وی با اشاره به لزوم چارچوببندی برای گسترش تعاملات دوطرفه اظهارکرد: با این شیوه میتوانیم ادعا کنیم که چگونه یک مساله پیش میرود و چگونه میتوانیم به راه حل دست پیدا کنیم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: باید در ابتدا یک بررسی داشته باشیم و ببینیم که تشکلهای مردمنهاد در تمامی مسایل و چالشها چه مقدار در کنار سازمان محیطزیست هستند و این در شرایطی است که ما با دستگاههایی روبه رو هستیم که سعی دارند نقش سازمان محیط زیست را در امور مختلف از جمله ارزیابی حذف کنند. در این شرایط نقش سازمانهای مردم نهاد باید پررنگتر باشد و این موضوعات را از دستگاههایی که سعی میکنند رعایت ضوابط و قوانین را دور بزنند، مطالبه کنند.
وی با اشاره به حساسیت بالای فعالان محیط زیست و نمایندگان تشکلها در دو حوزه ارزیابی و پسماند تاکید کرد: هم اکنون بیش از ۵۰۰ طرح در دفتر ارزیابی در حال بررسی است که بیش از ۶۰ درصد آنها بالای چهار سال در دفتر منتظر پاسخ بودند و اگر هر هفته بتوانیم با نیروی انسانی موجود دو طرح را بررسی کنیم (مطابق با روال گذشته) بیش از پنج سال این امر طول خواهد کشید.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: ما در این خصوص سعی کردیم رویکرد دفتر ارزیابی را تغییر دهیم تا بتوانیم با سرعت و دقت بالا و با تخصص پاسخ درخواستها را بدهیم همچنین سعی داریم نیروهایی را از بین همکارانی که در سطح کشور موضوع ارزیابی را دنبال میکنند اموزش دهیم تا با شاخصهای بینالمللی بتوانند تبدیل به کارشناسان تراز بینالمللی شوند.
ترابی افزود: مرور روش ارزیابی نیز یکی از مسایلی است که ما آن را پیگیری میکنیم تا بتوانیم در مورد هم مساله ارزیابی و هم ضوابط استقرار مطابق با استانداردهای بین المللی عمل کنیم و به نقطه مطلوب برسیم و برای تحقق این امر نیازمند زمان و آگاهی و فهم مشترک در سطح ملی هستیم و این مشمول ضوابط استقرار نیز خواهد بود.
وی ادامه داد: در ۱۰ سال گذشته طرحهای جامع مدیریت پسماند استانها تهیه شده و در کارگروهها تصویب شده، اما اغلب آنها اجرایی نشده است و لازم است در این زمینه روشهای خود را تغییر دهیم.
ترابی در پایان گفت: ما باید سعی کنیم مدیریت پسماند را از الگوهای کوچکتر شروع کنیم و بتوانیم ابتدا در روستاها بعد شهرها و بعد در شهرهای بزرگتر و استانها پیش ببریم.
