باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- دریافت مالیات حقه و عادلانه از همگان و به کار انداختن درآمدهای مالیاتی در راستای ارائه خدمات به شهروندان یکی از وظایف حاکمیت محسوب میشود. به منظور انجام این کار، دولت باید به یک نظام مالیاتی کارآمد، قوی و هوشمند مجهز باشد. در همین راستا، اصلاح نظام مالیاتی کشور به منظور حل و فصل مشکلات مودیان و هوشمندسازی روندهای مالیاتستانی در کشور مدنظر قرار دارد.
صدور صورت حساب الکترونیک به جای روندهای دستی و ممیزمحور به زعم کارشناسان یک تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور محسوب میشود که زمینه را برای دریافت منضبط مالیات مهیا میکند.
فاکتورهای جعلی یکی از مشکلات اساسی فضای اقتصادی کشور به شمار میروند که گرفتاریهایی را برای فعالیت قانونمند فعالان اقتصادی ایجاد کردهاند. به منظور حل این مشکل، اعتبارسنجی شرکتها و رتبهبندی آنها برای صدور فاکتور در دستور کار قرار دارد. هدف این است که زمینه فاکتورسازی از بین برود و ساماندهی امور در این بخش به وجود بیاید.
مشکل دیگری که مودیان با آن روبهرو بودند، دریافت زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده قبل از تسویه نهایی بود. در سازوکار جدید این امکان به وجود آمده است که مودیان بعد از تسویه نهایی نسبت به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معامله اقدام کنند. این امر زمینه را برای حفظ نقدینگی بنگاه اقتصادی و افزایش گردش سرمایه در کشور به وجود میآورد.
نظرات محمد بیات، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ با اشاره به این موضوع که اقدامات مناسبی در حوزه مالیاتی در کشور جریان دارد، تصریح کرد: هدف نهایی این است که از یک سازوکار هوشمند و دقیق برای دریافت مالیات بهره ببریم و زمینه برای دریافت مالیات عادلانه از همگان به وجود بیاید.
وی ادامه داد: در سازوکارهای جدید مالیاتستانی که از روشهای قدیمی و ممیزمحور به سمت سازوکارهای هوشمند میرویم، کارآمدی نظام مالیاتی کشور افزایش پیدا میکند. به طور مثال، صدور صورت حساب الکترونیک، انضباط در اخذ مالیات را در کشور بالا میبرد. این سازوکار علاوه بر هوشمندسازی و دادهمحور کردن فرآیند اخذ مالیات بر ارزش افزوده، منجر به ایجاد مزیتهای متنوعی برای مودیان شده است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در سازوکارهای قبلی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده در ابتدای انعقاد معامله اخذ میشد. ایجاد امکان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی معاملات نسیه و اعتباری که در اقتصاد کشور نیز زیاد شده است؛ اقدام مناسبی است و در راستای تأمین منافع مودیان است. به ویژه پیمانکارانی که طرف حسابشان دولت است، از این امکان نفع میبرند.
بیات گفت: دریافت زودهنگام مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اینکه نوعی اجحاف در حق مودی است، به کاهش نقدینگی بنگاه اقتصادی و کاهش سرمایه در گردش میانجامد. امکان جدید به وجود آمده مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پس از تسویه نهایی به لحاظ افزایش سرمایه در گردش کشور مفید است.
این عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد: هر اقدامی که در زمینه مالیاتی به افزایش انضباط در مالیاتستانی بیانجامد، مثبت ارزیابی میشود. بر اثر این اقدامات، اعتماد مودیان به نظام مالیاتی کشور افزایش پیدا میکند.