نیرو‌های یگان حفاظت محیط زیست یک پرنده شکاری گرفتار در تله در محدوده پارک ملی بوجاق را پس از نجات و تیمار در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب رخش بهار، سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق گفت: یک پرنده شکاری از گونه لیل (شاهین کوچک) که در تله صیادان غیرمجاز در محدوده این پارک گرفتار شده بود، با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت و دوستداران محیط زیست نجات یافت.

او افزود: این پرنده پس از نجات توسط یگان حفاظت محیط زیست و دوستداران طبیعت و دریافت مراقبت‌های لازم و اطمینان از سلامت کامل، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

سرپرست پارک ملی بوجاق تصریح کرد: «لیل» از شاهین‌های کوچک‌جثه با پروازی سریع و چابک است که به شکار حشرات بزرگ و پرندگان کوچک می‌پردازد.

رخش بهار با تأکید بر اینکه این گونه از پرندگان شکاری تحت حمایت قانون هستند، هشدار داد: هرگونه صید، خرید یا فروش لیل تخلف محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

او همچنین از همه همیاران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه صید و فروش پرندگان، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ به مراجع ذ‌یربط گزارش دهند.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

برچسب ها: حیات وحش ، پارک ملی بوجاق کیاشهر
