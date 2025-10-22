باشگاه خبرنگاران جوان- حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان استان ایلام با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در تصمیم‌گیری پیرامون بانک آینده گفت: بانک مرکزی در رابطه با هر اقدامی در مورد بانک آینده اختیارات قانونی دارد.

بانک مرکزی ملزم شده است به وظایف خود در مورد بانک آینده عمل کند. آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی در مورد بانک آینده ۱۰۰ درصد اختیارات قانونی دارد؛ اوایل منکر این اختیارات بود، اما این موضوع را با توجه به قانون موجود قبول کرده است.

بانک مرکزی هم در مورد بانک سرمایه و هم در مورد بانک آینده اختیارات قانونی دارد، مقاومت‌هایی در بین مسئولان بانک مرکزی و دیگر مسئولان ذیربط در مورد تصمیم گیری در رابطه با بانک‌ها وجود داردکه اگر به اختیارات قانونی خود عمل نکنند تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

اینکه می‌گویند سران قوا و مشخصا شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران باید به ما اختیارات بدهد درست نیست، اختیارات قانونی کافی را دارند.

بانک مرکزی و شخص آقای فرزین چه برای انحلال، چه اصلاح و حتی محدودکردن اختیارات بانک آینده اختیار قانونی دارد.

رئیس کل بانک مرکزی باید از اختیارات خود استفاده کند در غیر اینصورت قوه قضاییه متعرض او خواهد شد.

اگر مسئولان بانک مرکزی به موضوع بانک آینده ورود نکنند قوه قضاییه ورود خواهد کرد که هزینه را برای مسئولان بانک مرکزی بالا می‌رود.

