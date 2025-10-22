درجه‌بندی ۹ غار در ۴ استان کشور در چهلمین جلسه کارگروه ملی غارشناسی ایران به تصویب رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - درجه‌بندی ۹ غار از استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی در چهلمین جلسه کارگروه ملی غارشناسی ایران به تصویب رسید.

این غار‌ها شامل وینق، انگیل‌لر و وایقان (منطقه حفاظت‌شده ارسباران)، سال‌داش (منطقه حفاظت‌شده دیزمار)، سفیدآب (منطقه حفاظت‌شده الموت)، مهوید (منطقه حفاظت‌شده هلالی)، کتوکی (منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌آباد)، سنگ‌سوراخ (منطقه حفاظت‌شده مظفری) و شکریازی سلماس است.

علیرضا نجیمی، سرپرست موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط‌زیست در این نشست اعلام کرد: بر اساس دستورالعمل حفاظت و بهره‌برداری از غارها، غار‌های مذکور پس از ارزیابی اهمیت حفاظتی و بررسی شاخص‌هایی از جمله شرایط فیزیکی، اجتماعی، زمین‌شناسی، باستانی، منابع آبی، تنوع زیستی و گردشگری، ابتدا در نوزدهمین جلسه کمیته فنی کارگروه ملی غارشناسی ایران مورد بررسی اولیه قرار گرفته و در چهلمین جلسه، درجه‌بندی نهایی آنها تصویب شد.

در استان آذربایجان شرقی، با ارائه گزارش غنی‌پور، غار‌های وایقان و سال‌داش به دلیل دارا بودن ساخت‌های ارزشمند زمین‌شناسی و گونه‌های خاص زیستی، درجه ۲ و غار‌های وینق و انگیل‌لر به سبب ساختار‌های زمین‌شناسی منحصر‌به‌فرد، درجه ۱ نام گرفتند.

همچنین با توجه به قرارگیری حداقل دو غار (وینق و انگیل‌لر) با ژنز مشترک در منطقه حفاظت‌شده ارسباران، پیشنهاد شد از عنوان «مجموعه غار‌های قلعه‌دره‌سی وینق» برای معرفی این ناحیه استفاده شود.

غار سفیدآب به دلیل وجود ساختار‌های حساس، استلاگمیت‌ها و منابع آبی، درجه ۲ تعیین شد.

در استان خراسان جنوبی، بر اساس گزارش هدایتی دبیر کارگروه غارشناسی استان، غار سنگ‌سوراخ به دلیل ساخت‌های ارزشمند زمین‌شناسی و گونه‌های خاص زیستی، و غار کتوکی به سبب گونه‌های خاص زیستی و تعارضات معدنی، هر دو درجه ۲ و غار مهوید به علت ویژگی‌های ساختاری و ظرفیت مناسب گردشگری، درجه ۳ نام گرفتند.

در استان آذربایجان غربی نیز بنا بر گزارش جباری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، غار شکریازی سلماس به دلیل مخاطرات ایمنی و حضور گونه‌های زیستی، درجه ۱ تعیین شد.

هدف از این درجه‌بندی، مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار غار‌های کشور و ارتقای دانش غارشناسی در سطح ملی عنوان شده است.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: غار ، سازمان محیط زیست
