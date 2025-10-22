باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی دادگستری هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز چهارشنبه افزود: پس از دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از سوی نیروهای امنیتی مبنی بر وقوع سرقت سوخت از خط لوله اصلی انتقال فرآورده‌های نفتی در روستای سرزه از توابع بخش فین، رییس حوزه قضایی فین با حضور میدانی در محل وقوع جرم در ساعت ۲ بامداد، دستور پیگیری فوری و شناسایی عوامل دخیل در این اقدام مجرمانه را صادر کرد.

وی ادامه داد: باتوجه به صدور دستور قضایی، ماموران انتظامی پاسگاه‌های فین و سرزه با بهره‌گیری از اقدامات فنی، اطلاعاتی و پلیسی گسترده موفق به شناسایی محل حفاری غیرمجاز در عمق زمین شدند که به‌صورت ماهرانه‌ای به خط لوله اصلی شرکت نفت متصل شده بود این به‌صورت شبانه تحت مراقبت و رصد دقیق قرار گرفت تا عناصر اصلی این شبکه مورد شناسایی قرار گیرند.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان اضافه کرد: ماموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد محل مورد نظر شده و ۲ نفر از سارقان فرآورده‌های نفتی را هنگام برداشت غیرقانونی سوخت دستگیر کردند.

به گفته این مقام قضایی هرمزگان، در بازرسی از محل وقوع جرم، یک لوله متصل به خط اصلی انتقال سوخت که از طریق حفاری در عمق سه متری زمین ایجاد شده بود، کشف و دستور مسدودسازی آن صادر شد.

وی تاکید کرد: پیگیری‌های قضایی و انتظامی جهت شناسایی سایر متهمان و تعیین میزان دقیق سوخت سرقت‌شده در دستورکار جدی قرار دارد و نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

رییس‌کل دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: باتوجه به اقدامات فنی و رصدهای میدانی انجام گرفته، سرقت از خطوط انتقال فرآورده‌های نفتی به شدت کاهش یافته است و موارد احتمالی به سرعت کشف می‌شود.