باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام فداکار گفت: دومین دور پایش و احیای زیستگاه‌های مرجانی جزایر خارگ و خارگو در سال جاری با هدف ارزیابی وضعیت اکوسیستم‌های دریایی و تقویت پوشش زیستی این مناطق انجام شد. بر اساس بررسی‌های میدانی کارشناسان، وضعیت کلی اکوسیستم مرجانی این جزایر مطلوب ارزیابی شده است.

وی افزود: مرجان‌های طبیعی و مرجان‌های کاشته‌شده روی بستر‌های مصنوعی در شرایط زیستی بسیار خوبی قرار دارند و هیچ‌گونه نشانه‌ای از سفیدشدگی در آنها مشاهده نشده است.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نتایج این پایش اظهارکرد: در این مرحله تنوع و فراوانی گونه‌های ماهی و بنتوز (کف‌زی) وابسته به زیستگاه‌های مرجانی نسبت به دوره قبل به‌طور قابل توجهی افزایش یافته که نشان‌دهنده بهبود پایداری و بازسازی طبیعی زیست‌بوم دریایی منطقه است.

فداکار ادامه داد: در جریان این عملیات، بیش از ۱۰۰۰ قلمه مرجانی جدید نیز با هدف گسترش پوشش زیستی و تقویت ساختار‌های طبیعی مرجان‌ها توسط کارشناسان غواص سازمان حفاظت محیط زیست روی بستر‌های طبیعی دریایی کاشته شد.

مدیرکل دفتر حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: این اقدامات در جهت اجرای تکلیف قانونی بند (ت) ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور و در چارچوب برنامه احیای زیستگاه‌های مرجانی خلیج فارس و دریای عمان انجام می‌شود.

فداکار گفت: تداوم این برنامه‌ها نقش مهمی در افزایش تنوع زیستی، پایداری اکولوژیک و حفاظت از منابع طبیعی دریایی کشور ایفا خواهد کرد.

منبع: سازمان محیط زیست