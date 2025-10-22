مرد میانسال که به خاطر اختلافات خانوادگی و تقسیم ارثیه ۴۰۰ میلیون تومانی برادرش را خفه کرده بود با پای خود به اداره پلیس رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- صبح دیروز مردی ۵۸ ساله و معتاد قدم به کلانتری در جنوب تهران گذاشت و گفت: «من برادرم را با سیم برق خفه کردهام.» وقتی تیم جنایی به خانه مورد نظر در حوالی خیابان هرندی رفت با جسد مردی ۵۰ ساله روبهرو شدند که سیم برق دور گردنش پیچیده شده و مرده بود.
متهم که بشدت ناراحت بود، گفت: «این خانه به نام برادرم بود وقتی مادرم فوت کرد من و برادرم با هم تنها در این خانه زندگی میکردیم هر دو معتاد بودیم، اما برادرم همیشه مرا اذیت میکرد و با هم اختلاف داشتیم. او سر هر موضوعی به من گیر میداد و از من ایراد میگرفت. هر کاری میخواستم بکنم با من دعوا میکرد نه حق داشتم تلویزیون نگاه کنم و نه بیرون بروم. در تمام مسائل و کارهای خصوصیام اظهارنظر و با من مخالفت میکرد. حتی شوخیهایش هم ناراحت کننده بود. دیگر از دستش خسته شده بودم بر سر حق و حقوقم از ارثیه پدر و مادری هم با او اختلاف داشتم تا اینکه دیشب باز هم دعوایمان شد و من هم وقتی خواب بود با سیم برق سهراهی خفهاش کردم، اما خیلی زود پشیمان شدم. چند ساعتی بالای سر جسدش گریه کردم و بعد هم تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم تا مرا مجازات کنند.» با اعترافات متهم وی بازداشت شد و برای تحقیقات بیشتر در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت.
