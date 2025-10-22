باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تظاهرات میلیونی علیه ترامپ در آمریکا + فیلم

حدود ۷ میلیون نفر در سراسر آمریکا در اعتراض به دولت ترامپ به خیابان‌ها آمده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمع «نه به پادشاهان» در اعتراض به ناکارآمدی و اقتدارگرایی دولت ترامپ در آمریکا برگزار شد و ۲۶۰۰ نقطه در این کشور در این اعتراضات ۷ میلیون نفری حضور داشتند.

