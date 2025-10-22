تظاهرات میلیونی علیه ترامپ در آمریکا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u062c\u0645\u0639 \u00ab\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u062f\u0634\u0627\u0647\u0627\u0646\u00bb \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0647 \u0646\u0627\u06a9\u0627\u0631\u0622\u0645\u062f\u06cc \u0648 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631\u06af\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0648\u0644\u062a \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u062f\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u06f2\u06f6\u06f0\u06f0 \u0646\u0642\u0637\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636\u0627\u062a \u06f7 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0646\u0641\u0631\u06cc \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n